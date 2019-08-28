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Липецкая вечЁрка: смерть младенца, громкая отставка и контроль за водителями
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 28 августа.
Ребенок умер после двух месяцев комы. 10 июня в 2019 в областном перинатальном центре 31-летняя женщина родила ребёнка, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, вызванном внутриутробной асфиксией. Эта история хорошо известна читателям GOROD48. Юлия Долматова, мама малышки, еще в июне обращалась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с петицией «Халатность врачей - убивает!», в которой рассказала о своей беде.
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы. Отставник предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Злые языки говорят, что Мочалова назначили виновным за затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК, которую по весне руководители города и области обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября, но которую, очевидно, завершат лишь к декабрю. Также в строй к 1 сентября должны были сдать семь ясельных корпусов, но до сих пор еще ни один из них не готов принять малышей.
Л ипецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей.Специально для нашего региона разработают программную систему фиксации нарушения правил дорожного движения. Идея об ее внедрении возникла в региональном управлении дорог и транспорта. Новая система не заменит привычные для липчан «треноги», а дополнит их.
Ночью 27 августа в Грязинском районе недалеко от села Княжья Байгора при попытке обрезать участок высоковольтной линии погиб 26-летний житель Усманского района. Это уже второй случай энерговорства с объектов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае безработный житель Усманского района погиб при попытке хищения оборудования с подстанции.
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы. Отставник предпочел не распространяться о причине своего ухода с должности. Злые языки говорят, что Мочалова назначили виновным за затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК, которую по весне руководители города и области обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября, но которую, очевидно, завершат лишь к декабрю. Также в строй к 1 сентября должны были сдать семь ясельных корпусов, но до сих пор еще ни один из них не готов принять малышей.
Л ипецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей.Специально для нашего региона разработают программную систему фиксации нарушения правил дорожного движения. Идея об ее внедрении возникла в региональном управлении дорог и транспорта. Новая система не заменит привычные для липчан «треноги», а дополнит их.
Ночью 27 августа в Грязинском районе недалеко от села Княжья Байгора при попытке обрезать участок высоковольтной линии погиб 26-летний житель Усманского района. Это уже второй случай энерговорства с объектов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», который закончился смертельным исходом. В мае безработный житель Усманского района погиб при попытке хищения оборудования с подстанции.
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