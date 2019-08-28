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53 минуты назад

«Дальневосточный гектар» получили 77,5 тыс. россиян

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#Дальневосточный гектар
С июня 2016 года, когда начала действовать программа «Дальневосточный гектар», земли в ДФО получили 77,5 тыс. россиян.   

Общая площадь предоставленных участков превысила 50 тыс. га, что сопоставимо с 70 тыс. футбольных полей, государством Андорра или тремя Лихтенштейнами, рассказали «Известиям» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.  

Новые собственники чаще всего используют участки под строительство жилья (54%) и сельскохозяйственную деятельность (23%). Также земли берут под проекты, направленные на развитие садоводства, туристической и предпринимательской отраслей, в основном под открытие зон отдыха или торговли.  

Большинство участков взяли жители дальневосточных регионов. Среди других субъектов заявления на оформление земель поступали в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Иркутской областей, а также из Краснодарского края. 
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#Дальневосточный гектар

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