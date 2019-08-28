В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти — осадков не ожидается. Ночами при ясной погоде будет заметно холодать.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 августа — 12-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 30 и 31 августа — 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 20 до 22 градусов тепла.



День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 4 градуса тепла.



