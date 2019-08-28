В мире
30 минут назад
Олигарх из Украины просит пересмотреть отношение к России
Коломойский считает, что санкции стоит ослабить.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе», пишут «Известия». По мнению олигарха, Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но при этом отменить экономические ограничения, введенные в отношении России. По его словам, россияне от этих ограничений «реально страдают», поэтому предложение их отменить — «выгодная переговорная позиция» для Украины.
Бизнесмен отметил, что Донбасс нужно «возвращать сейчас», поскольку «Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти», цитирует Коломойского «Коммерсант». По мнению украинского олигарха, Донбасс для России «большая обуза», а на его содержание «выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета».
В 2015 году Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись, напоминает РИА Новости. Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с 1 августа Киев ввел специальные пошлины на продукцию из России.
Фото: Reuters
Бизнесмен отметил, что Донбасс нужно «возвращать сейчас», поскольку «Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти», цитирует Коломойского «Коммерсант». По мнению украинского олигарха, Донбасс для России «большая обуза», а на его содержание «выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета».
В 2015 году Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись, напоминает РИА Новости. Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с 1 августа Киев ввел специальные пошлины на продукцию из России.
Фото: Reuters