В России

36 минут назад

В России появился дефицитный продукт

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#авокадо #торговля #дефицит
В России появился дефицитный продукт

Торговым сетям и ресторанам не хватает авокадо.

У торговых сетей возникли перебои с поставкой авокадо из-за смены сезонного поставщика, пишет РБК. Исчезновение популярного фрукта заметили потребители: за последний год продажи авокадо заметно выросли.

Рост популярности авокадо привел к тому, что в августе 2019-го года потребители заметили сезонный дефицит этого фрукта: в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а доступная продукция оказалась либо низкого качества, либо выросла в цене. С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть «Лента», рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети «ВкусВилл» примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким. Сейчас продукция есть, но у поставщиков, по его словам, цены выросли на 80%.

С нехваткой сталкиваются и рестораны: в августе они закупали наиболее востребованный сорт Хаас по цене 700–750 руб. за килограмм вместо 450 руб. за килограмм, рассказывает гендиректор специализирующейся на розничной продаже и импорте экзотических фруктов компании Mangoed Глеб Матюхов. Проблемы возникают каждый год с августа по начало сентября, указывает владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова, но в этом году сезонный дефицит сопровождается ростом цен.
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#авокадо #торговля #дефицит

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