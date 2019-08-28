В России
42 минуты назад
Видео из дома инвалидов шокировало пользователей
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СК начал проверку.
В доме престарелых сняли шокирующее видео с брошенным на полу инвалидом, сообщает НТВ. В соцсетях появилось видео из Болховского дома-интерната, где у проема двери на голом полу без штанов и с пеленкой вместо нижнего белья лежал немощный престарелый мужчина, а работники учреждения не обращали на него внимания. Автор ролика отмечал, что в момент съемки в комнате, где жил инвалид, проводилась обработка от тараканов, уточняет «Лента».
Ревизоры навестили пожилого мужчину. Состояние здоровья не позволило ему рассказать, как же все было на самом деле. Но следователи и прокуроры обещают пообщаться со всем постояльцами интерната. В сообщении СУ СК РФ по Орловской области говорится, что следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение прав и законных интересов инвалидов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал принять кадровые решения по итогам проверки в доме-интернате.
Ревизоры навестили пожилого мужчину. Состояние здоровья не позволило ему рассказать, как же все было на самом деле. Но следователи и прокуроры обещают пообщаться со всем постояльцами интерната. В сообщении СУ СК РФ по Орловской области говорится, что следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение прав и законных интересов инвалидов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал принять кадровые решения по итогам проверки в доме-интернате.
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