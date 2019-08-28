Общество
44 минуты назад
Старушка чудом выпрыгнула из-под колес «УАЗа»
Пенсионерку спасла реакция.
Сегодня на улице Ленина, в районе Верхнего парка, пешеход чудом спаслась из-под колес мчавшегося в сторону Сокола «УАЗа». Женщина переходила дорогу к краеведческому музею. В этот момент к «зебре» летел «УАЗик». Водитель, к счастью, заметил женщину, резко ударил по тормозам и вывернул руль к противоположному бордюру.
Как рассказал GOROD48 очевидец событий, старушку спасли реакция: она отшатнулась назад, при этом споткнулась о бордюр, упала и сильно испугалась. Водитель «УАЗа», не выходя из машины, сразу же предпочел скрыться.
Загрузка плеера
Как рассказал GOROD48 очевидец событий, старушку спасли реакция: она отшатнулась назад, при этом споткнулась о бордюр, упала и сильно испугалась. Водитель «УАЗа», не выходя из машины, сразу же предпочел скрыться.
И что ,спешил?
Козёл
Оля
Петя
Гость
Пешеход
губка боб
Сомневающийся
Епт
И куда летел