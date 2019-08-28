Старушка чудом выпрыгнула из-под колес «УАЗа»

Пенсионерку спасла реакция.

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Сегодня на улице Ленина, в районе Верхнего парка, пешеход чудом спаслась из-под колес мчавшегося в сторону Сокола «УАЗа». Женщина переходила дорогу к краеведческому музею. В этот момент к «зебре» летел «УАЗик». Водитель, к счастью, заметил женщину, резко ударил по тормозам и вывернул руль к противоположному бордюру.Как рассказал GOROD48 очевидец событий, старушку спасли реакция: она отшатнулась назад, при этом споткнулась о бордюр, упала и сильно испугалась. Водитель «УАЗа», не выходя из машины, сразу же предпочел скрыться.