Общество

44 минуты назад

Старушка чудом выпрыгнула из-под колес «УАЗа»

20 701
#авария

Пенсионерку спасла реакция.

Сегодня на улице Ленина, в районе Верхнего парка, пешеход чудом спаслась из-под колес мчавшегося в сторону Сокола «УАЗа». Женщина переходила дорогу к краеведческому музею. В этот момент к «зебре» летел «УАЗик». Водитель, к счастью, заметил женщину, резко ударил по тормозам и вывернул руль к противоположному бордюру.

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Как рассказал GOROD48 очевидец событий, старушку спасли реакция: она отшатнулась назад, при этом споткнулась о бордюр, упала и сильно испугалась. Водитель «УАЗа», не выходя из машины, сразу же предпочел скрыться.
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#авария

Комментарии (20)

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Как гость
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И что ,спешил?

8 минут назад
123, его дела важнее человеческой жизни?
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Козёл

11 минут назад
На козле,все верно
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Оля

11 минут назад
Епт, я всегда жду когда совсем остановятся оба ряда, дебилов на дорогах навалом иной раз хочется кирпичем в догонку швырнуть. Пешеход, погибая под колесами авто, помни, ты был прав. Водила то немного посидит и дальше будет жить, а человека не вернуть. Будьте осторожнее, лучше пропустить дебила.
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Петя

14 минут назад
Пешеход, если бы все так ездили, никого живых уже не было бы в городе
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Гость

16 минут назад
Штифт, это зависть, что у тебя такого нет... Водитель УАЗа однозначно опасен для окружающих, чисто теоретически на данное видео должна быть какая-то реакция ГИБДД...
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Пешеход

16 минут назад
А что вы все так возмущаетесь?! Да вы так же все ездите за рулём, как этот козёл на Уазике!
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губка боб

19 минут назад
Штифт, ты тоже болен неизлечимо, братан. одна тема тебя волнует только: ино, ино, инохлам. ты реально болен, найди хорошего специалиста и займись психическим расстройством вплотную, пока еще не зашло слишком далеко
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Сомневающийся

20 минут назад
123, ты был в этой машине, слабозадый ?
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Епт

21 минуту назад
Оля, а как она должна убедиться в безопасности? Отсемафорить такому дебилу и ждать ответ? Мол, вижу и остановлюсь в 1 см от тебя! Куда этот дебил вылетал на зебру, когда перед ним останавливается другая машина? Таких тупых спешащих надо пожизненно лишать прав - он не в состоянии читать ситуацию на дороге.
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И куда летел

24 минуты назад
Этот козлодрочер?
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