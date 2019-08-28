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Молодая жена депутата писала другу перед смертью
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Врач-член «Единой России» застрелил супругу.
За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска. Переписку опубликовал портал 74.ru. Примерно в шесть утра Елена Зарипова написала знакомому Антону, что муж вернулся после пьянки с друзьями, но домой не идет — сидит за рулем пьяный и с оружием.
Напомним, 21 августа в Челябинской области был задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Азат Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия. Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Азата Зарипова Карталинский суд отправил на два месяца в СИЗО 22 августа.
Депутат Локомотивного городского округа уже дал признательные показания. Вечером 20 августа Зарипов приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и грязную посуду. Между депутатом и его молодой женой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене. Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья, сообщалось ранее. Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником, но потом изменил показания. После выстрелов врач вызвал жене "Скорую". Женщина скончалась к утру. Известно, что молодая жена депутата раньше работала медсестрой. Это был второй брак Зарипова.
Согласно протоколу допроса Зарипова, который зачитал следователь в судебном заседании по избранию меры пресечения, 20 августа Елена сказала мужу, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск. Супруги поссорились, Азат ушёл из дома, купил спиртное и поехал с другом в гараж. Домой Зарипов, по его же оценке, вернулся «в лёгком опьянении». Жена грубо спросила, где он был. Такие слова разозлили депутата, потому что супруга никогда не материлась на него. В итоге депутат, как говорится в материалах дела, сильно разозлился и убил жену, пишет издание «74.ru».
Напомним, 21 августа в Челябинской области был задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Азат Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия. Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Азата Зарипова Карталинский суд отправил на два месяца в СИЗО 22 августа.
Депутат Локомотивного городского округа уже дал признательные показания. Вечером 20 августа Зарипов приехал домой с рыбалки и обнаружил разобранную постель и грязную посуду. Между депутатом и его молодой женой вспыхнула ссора, в ходе которой женщина призналась в измене. Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья, сообщалось ранее. Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником, но потом изменил показания. После выстрелов врач вызвал жене "Скорую". Женщина скончалась к утру. Известно, что молодая жена депутата раньше работала медсестрой. Это был второй брак Зарипова.
Согласно протоколу допроса Зарипова, который зачитал следователь в судебном заседании по избранию меры пресечения, 20 августа Елена сказала мужу, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск. Супруги поссорились, Азат ушёл из дома, купил спиртное и поехал с другом в гараж. Домой Зарипов, по его же оценке, вернулся «в лёгком опьянении». Жена грубо спросила, где он был. Такие слова разозлили депутата, потому что супруга никогда не материлась на него. В итоге депутат, как говорится в материалах дела, сильно разозлился и убил жену, пишет издание «74.ru».
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