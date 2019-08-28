Пожары весны и лета нанесли ущерб в 55,5 миллиона рублей

В Липецке подвели итоги пожароопасного периода.

1546 пожаров зарегистрировано на территории Липецка за время пожароопасного периода, который начался 26 апреля и продлится до 31 августа. Ущерб нанесенный пожарами составил 55,5 млн рублей. 13 человек погибли, 28 – получили ранения. Предварительные итоги пожароопасного периода подвели сегодня на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



Как отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, первые сообщения о возгораниях начали поступать уже в середине марта. Поэтому на территории Липецка особый противопожарный режим был введен почти на 20 дней раньше обычного. Чаще горели мусор и сухая трава.



Незначительно увеличилось количество пожаров в садоводческих товариществах. Огнем уничтожено 27 построек. Серьезную проблему представляют и заброшенные участки, которые соседи нередко используют в качестве мест скопления растительных отходов.



- Это свидетельствует о том, что проблема с несанкционированными свалками пока еще не решена. Также необходимо продолжать планомерную работу по уборке мусора, - отметил Николай Новиков.



По данным управления административно-технического контроля за 8 месяцев года в адрес административных комиссий поступило 419 протоколов, составленных на физические и должностные лица за «Сброс или временное хранение мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков вне специально отведенных мест». По поступившим материалам назначено штрафов на сумму 253 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом отмечается рост показателей по данной статье КоАП.



Также в центре внимания участников заседания было состояние системы питьевого и противопожарного водоснабжения Липецка. Она включает в себя более тысячи километров водопроводных сетей. За последние 10 лет, в связи со строительством жилья, сопутствующей инфраструктуры, промышленных предприятий и предприятий по обслуживанию населения, число гидрантов выросло с 1906 до 2243 штук (примерно по 33-34 гидранта в год). В 2018 году АО «ЛГЭК», для усиления работы по эксплуатации пожарных гидрантов, была организована отдельная служба. В результате этого, количество неисправных гидрантов снижается. Если в 2006 году выявлено 378 неисправных гидрантов, то в 2019 году, с учетом роста их количества, лишь 65. На данный момент 51 из них отремонтировали.



Одновременно ведется работа по реконструкции, ремонту и замене изношенных сетей. За 2018 год по программам приоритетных инвестиций и капитального ремонта АО «ЛГЭК» отремонтировано и реконструировано 3,76 км водопроводных сетей, на 2019 год запланирована замена 2,2 км.



Вместе с тем, нередко спасатели не могут воспользоваться пожарным гидрантом из-за стоящих рядом автомобилей. В липецких дворах продолжается работа по нанесению специальной разметки, запрещающей парковку в местах расположению пожарных гидрантов. Пока она есть только в микрорайоне «Университетский». Как сообщила председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова, до конца года она появится еще по семи адресам.



- В целом пожароопасный период на территории областного центра прошел в штатном режиме: лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Держать под контролем обстановку помогла подготовительная и профилактическая работа, в которой участвовали все городские службы. Вместе с тем, до окончания сезона возгораний еще далеко. Поэтому управлениям округами, а также остальным профильным службам и подразделениям необходимо активнее работать с населением: призывать к сознательности, напоминать алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Безопасность – это результат совместных усилий служб города и его жителей, - подытожил заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.



