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На Brexit просят паузу
Борис Джонсон обратился к королеве.
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit, пишет РБК. Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября.
При этом Джонсон отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения. По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру, пишет РИА Новости.
Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. «За» проголосовало 52% жителей. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Тереза Мэй, которую Джонсон позднее сменил на посту премьера, не смогла к этому моменту договориться с Брюсселем об условиях Brexit.
При этом Джонсон отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения. По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру, пишет РИА Новости.
Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. «За» проголосовало 52% жителей. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Тереза Мэй, которую Джонсон позднее сменил на посту премьера, не смогла к этому моменту договориться с Брюсселем об условиях Brexit.