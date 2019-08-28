Предвыборная кампания в области за полторы недели до выборов не слишком заметна. Основные баталии кандидатов в формате «пять минус один» (врио губернатора Игорь Артамонов в них не участвует) идут на радио и ТВ. Без главного оппонента, которому, собственно, и брошен вызов, дебаты выглядят блекло. Соком никто никого не обливает, с ноги скалиоз не выправляет. Ну, разве что изредка кандидаты обмениваются мелкими колкостями. Каждый строго придерживается однажды выбранного амплуа. Проблема дебатов в том, что все их участники претендуют прежде всего на протестный электорат, поэтому вынуждены повторять друг за другом одни и те же мантры о социальной справедливости и удовлетворении нужд граждан. Нет даже настоящего энергичного популизма - кандидаты скучны и похожи друг на друга. И все же у каждого есть своя изюминка, стилистическая особенность ведения кампании.



Пойдем по списку, как в напечатанных накануне избирательных бюллетенях.



Игорь Артамонов, «Единая Россия»



Выделяется уже потому, что не призывает никого протестовать. Уникальность кампании в том, что кандидат полностью отказался от традиционных форматов агитации. Нигде на улицах и дорогах области нет ни одного привычного билборда, плаката или хотя бы календаря с его изображением (те, что есть, например, у въезда в ОЭЗ «Липецк», появились еще весной).



Основным инструментом Артамонова является его деятельность, направленная на решение проблем области, а также донесение до избирателей ближайших планов, прямо затрагивающих их интересы. Планы доносятся через предвыборные газеты и буклеты. Однако и в них нет прямого призыва голосовать за Артамонова. На первой полосе газеты - слова кандидата «Если липчане доверят мне стать губернатором, то я смогу изменить многое». И это - самая определенная из его публичных заявок на победу.



Брендом Артамонова стали положительные перемены в регионе, которые жители области связывают с его появлением на посту врио главы региона. Именно состоявшиеся и еще предстоящие перемены этот кандидат предлагает поддержать 8 сентября. Об этом все его агитки - ролик, газета, буклет. По существу, это оплаченные из избирательного фонда отчеты о проделанной за десять месяцев работе и информирование о том, что предстоит в ближайшее время.



Если газета еще содержит уступку традиции в виде большого программного интервью, то буклеты - просто упакованные в инфографику списки задач на ближайшие пять лет. Это не программа в общепринятом смысле - это проектная дорожная карта. Характерно, что для каждого района предусмотрен собственный буклет: такого адресного посыла, детализации того, что будет сделано в каждом селе, никто никогда в регионе не делал.



Андрей Григорьев, «Патриоты России»



Пока самый скупой на слова и агитацию кандидат. Не выпустил ни одного печатного агитационно-пропагандистского материала. О программе Григорьева можно судить только по высказываниям на дебатах. В агитационном ролике стремится выглядеть патриотом не только России, но и Липецкой области, используя в качестве фона безошибочно угадываемые липецкие городские пейзажи. Любит иллюстрировать выступления отсылками к личному опыту или опыту своего отца, прямо связанного с липецкой землей.



Личным брендом сделал образ «слуги царю, отца солдатам» (хорошо известно, что армия пользуется наибольшим доверием населения среди силовых структур и органов власти), а также равноудаленность от парламентских партий. Все их - «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» - он считает в равной степени ответственными за непростую ситуацию в стране и регионе. Охотно обвиняет оппонентов в том, что от их депутатской деятельности нет никакой пользы. Чаще всего в его по-армейски кратких выступлениях звучат обещания «навести порядок» и организовать кадровую чистку. Свою будущую административную команду обещает формировать на конкурсной основе - без оглядки на партийность или родство, что, как думает кандидат, нравится избирателям.



К избирателю предпочитает обращаться лично. «Засушенный» формат дебатов для него явно тесен. Поэтому от имени местного отделения «Патриотов» уже подана заявка на предвыборный митинг, который состоится 30 августа.



Лариса Ксенофонтова, «Справедливая Россия»



Пока главным изобретением ее политтехнологов остается попытка локального ребрендинга партии, в последнее время не фонтанирующей ни идеями, ни яркими спикерами. Пока кандидат не порадовал своего избирателя ни одним печатным агитматериалом. Более того, Лариса Ксенофонтова предпочитает не упоминать о том, от какой партии выдвинулась, но в роликах и выступлениях на дебатах кандидатка настаивает, что на выборы идет от некой «Партии земляков»!



Тактического развития эта креативная находка не получила. Визуально образ подкрепляется разве что контурной картой Липецкой области в ролике кандидатки. А содержательно Ксенофонтова обращается к избирателям не столько как их землячка, сколько как сторонница того, чтобы в области все оставалось по-старому: и кадры, и система управления, и территориальное устройство. Вероятно, все это части образа женщины-хранительницы традиций, которые плохо сочетаются с ее энергетикой.



Выступления Ксенофонтовой опираются на традиционные ценности «эсеров», главной из которых является «социальная справедливость». Их она стремится адаптировать к интересам родного региона, но единственной кандидатке-женщине явно не хватает знаний об экономике края. Предпочитает говорить о «социалке», которую хорошо изучила в комитете облсовета по социальным вопросам. Ксенофонтова любит оперировать словом «социализм», что отличает ее от участвующих в выборах коммунистов. Свою программу донести до избирателей не торопится, но иногда приглашает желающих к общению в интернете.



Андрей Плотников, Коммунистическая партия «Коммунисты России»



Кандидат не балует избирателя агитационными материалами. Частично компенсирует этот недостаток тем, что очень подробно рассказывает о своих целях и задачах в ходе публичных дебатов в эфирах.



Предвыборная платформа Плотникова базируется на трех китах: социально-ответственное предпринимательство, православие и коммунизм. Именно в этом порядке. Эти изначально разнонаправленные вещи кандидат добросовестно старается примирить друг с другом, взяв от каждого лучшее. Но пока, кажется, получившаяся конструкция хромает и не дает сформироваться целостному имиджу в глазах избирателей.



В сети на сайте «Коммунистов России» доступна программа Плотникова, стилизованная под «Окна РОСТА». В восьми ее клеточках - только картинки, иллюстрирующие восемь основных направлений планируемой деятельности кандидата, да такие же простые наборы лозунгов. Среди них преобладают ностальгические для старшего поколения - «Лучшее - детям» или «Знания - сила». Из оригинального бросается в глаза лозунг: «Каждого чиновника - под публичное видеонаблюдение». Для описания путей решения поставленных задач места на сайте КПКР не предусмотрено. Все это слабо сочетается с обликом самого Плотникова, который на дебатах отличается обстоятельным многословием и походит на профессора, выступающего перед преданными студентами.



Сергей Токарев, КПРФ



Из всех кандидатов относится к пропаганде наиболее обстоятельно, не жалея на нее средств и не ограничивая активность рамками телерадиодебатов. Для агитационной кампании Токарева используются билборды, плакаты, листовки, газеты, видео и аудиролики. Рекламу кандидата крутят даже в торговых центрах.



На выборы идет под лозунгом «Губернатора выбирают, а не назначают», стремится монополизировать образ единственного настоящего оппозиционера. Это сложно, потому что ему мешают сразу три конкурента. Предвыборную риторику строит не на позитивной программе, а на критике «ЕР», политики федерального руководства и непосредственно врио губернатора. Интересно, что последнего прямо по имени никогда не называет ни в выступлениях, ни в агитках, ограничивается прозрачными намеками или узнаваемыми карикатурами. Это несколько портит впечатление от смелой критики.



Токарев - единственный кандидат, опубликовавший в предвыборной газете классическую программу, состоящую из десяти блоков. Начиная с «Экономика - основа материальной стабильности и независимости и гарантия соблюдения трудовых прав всех липчан», и заканчивая «Социальная политика в интересах большинства». По заголовкам можно составить впечатление о языке агитационных документов. Еще одна его интересная особенность - почти полное отсутствие конкретики. Зато много привычной коммунистической риторики - есть даже упоминание «пятилетнего плана». Имеется в газете и коммунистический комикс - про паровоз, который «вперед летит, в коммуне — остановка». Машинист, конечно, Токарев. Что время немного изменилось и паровозы сейчас могут везти только в прошлое, кандидату, видимо, не сказали. Краткую, лозунговую версию программы можно увидеть в буклете. И газета, и буклет напечатаны огромным тиражом - по 300 тысяч экземпляров - каждому третьему избирателю. Однако найти их почти невозможно. Либо в области работают удивительно результативные команды зачистки, либо коммунисты не могут наладить распространение. В то же время именно билборды Токарева размещаются повсюду, в том числе, и монументальны размеров - на стенах жилых многоэтажек.



Вести диалог с избирателями кандидат стремится через прямые встречи с избирателями и на митингах. Правда, первая попытка организовать в Липецке городской митинг «За честные выборы» фактически сорвалась - акция собрала менее ста человек.



