В России
32 минуты назад
При обрушении стены погибли рабочие
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ЧП произошло в Новосибирске.
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена. Спасатели достали из-под бетонных обломков тело последнего пропавшего человека при обрушении реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщает пресс-служба компании. Всего в результате происшествия погибли трое человек.
На месте ведутся поисково-спасательные работы — группировка МЧС состоит из более чем ста человек и 30 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного разбора завалов, чтобы исключить любую возможность нахождения там людей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более человек, сообщает RT.
28 августа в Новосибирске на рабочих обрушилась стена, площадь обрушения составила 350 кв. м. На месте ЧП находились восемь человек, пишет РБК. По данным СК, они проводили плановый ремонт теплотрассы возле здания. СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ).
На месте ведутся поисково-спасательные работы — группировка МЧС состоит из более чем ста человек и 30 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного разбора завалов, чтобы исключить любую возможность нахождения там людей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более человек, сообщает RT.
28 августа в Новосибирске на рабочих обрушилась стена, площадь обрушения составила 350 кв. м. На месте ЧП находились восемь человек, пишет РБК. По данным СК, они проводили плановый ремонт теплотрассы возле здания. СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ).
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