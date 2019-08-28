В России
41 минуту назад
Названы самые богатые семьи страны
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Среди лидеров по достатку — треть новичков.
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. По оценкам Forbes, совокупное состояние богатейших семей России увеличилось за год на $300 млн, до 25,3 млрд, пишет ТАСС. Топ-10 обновился почти на треть за счет агропромышленников.
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей. Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов. Семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд заняла второе место в списке. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были больше на $370 млн. Когда против них были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии, уточняют «Известия».
Также в первую пятерку вошли Шаймиевы, владеющие долями группы ТАИФ (состояние оценено в $2,8 млрд), Гапонцевы (производитель промышленных лазеров IPG Photonics, $2 млрд) и Евтушенковы (АФК "Система") с $1,94 млрд. Издание также впервые включило в десятку представителей агропромышленного комплексы. Это семьи Линников ("Мираторг") с 1,6 млрд и Михайловых ("Черкизово") с 1,16 млрд.
Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия F 185 и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей. Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов. Семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд заняла второе место в списке. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были больше на $370 млн. Когда против них были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии, уточняют «Известия».
Также в первую пятерку вошли Шаймиевы, владеющие долями группы ТАИФ (состояние оценено в $2,8 млрд), Гапонцевы (производитель промышленных лазеров IPG Photonics, $2 млрд) и Евтушенковы (АФК "Система") с $1,94 млрд. Издание также впервые включило в десятку представителей агропромышленного комплексы. Это семьи Линников ("Мираторг") с 1,6 млрд и Михайловых ("Черкизово") с 1,16 млрд.
Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия F 185 и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.
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