В России

52 минуты назад

Вопрос с «мороженщицей Путина» объяснили в Кремле

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#мороженое #Путин
Вопрос с «мороженщицей Путина» объяснили в Кремле

Президент покупает десерт у одной и той же продавщицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, пишет РБК. По его словам, это можно объяснить тем, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании.

- Но, честно говоря, я даже не знаю, это та же продавщица или не та же, — признался официальный представитель Кремля. — Поэтому это, что называется, вопрос не к нам.

Путин во вторник в ходе МАКСа угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым, напоминает РИА Новости. Позже в СМИ появилось предположение, что женщина, продавшая президенту "вологодское" и вафельный стаканчик, уже продавала ему мороженое на МАКС-2017.
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#мороженое #Путин

Комментарии (1)

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жора

24 минуты назад
все там как в театре !!роли расписаны !!! фсб массовка играет !!!
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