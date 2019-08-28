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Условия сближения с Россией озвучили в Грузии
Москва и Тбилиси находятся в напряженных отношениях уже 11 лет.
Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы, — цитирует грузинского лидера РБК.
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что вторым условием должно стать признание Россией того, что отношения «не могут строиться на принуждении». «Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», подчеркнула президент Грузии.
Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в конце июня, после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого республика потеряла за июль до $60 млн.
- Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы, — цитирует грузинского лидера РБК.
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что вторым условием должно стать признание Россией того, что отношения «не могут строиться на принуждении». «Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», подчеркнула президент Грузии.
Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в конце июня, после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого республика потеряла за июль до $60 млн.