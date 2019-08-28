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Вышинского освободили из-под стражи

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#арест #госизмена
Вышинского освободили из-под стражи

Журналиста обвиняют в государственной измене.

Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство. Такое решение суд принял после того, как с изменением меры пресечения согласилась прокуратура. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда, сообщает ТАСС. Согласно вынесенному решению, Вышинский должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, уведомлять суд об изменении места проживания и работы.

Кремль приветствует решение суда Киева об изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения киевского суда. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что освобождение журналиста дает надежду на дальнейшее объективное разбирательство его дела, а также поздравила самого Вышинского, его близких и всех, кто способствовал освобождению, пишет РБК.

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы, напоминают РИА Новости.
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#арест #госизмена

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