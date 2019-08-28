Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста

Пиццу они испекли сами

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по липецкой области, в православный праздник Успение Пресвятой Богородицы, в завершении Успенского поста, осужденные Центра социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению провели очередное кулинарное занятие.

С подопечными Центра социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области старшим специалистом по социальной защите осужденных Анжеликой Барской, специально к этому празднику, осуждённые учились выпекать пиццу «Ассорти», проявляя фантазию и мастерство кулинаров.

В завершении кулинарного занятия с участниками мероприятия состоялось небольшое чаепитие с приготовленной пиццей.