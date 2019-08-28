Общество

24 минуты назад

Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста

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#УФСИН
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Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста

Пиццу они испекли сами

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по липецкой области, в православный праздник Успение Пресвятой Богородицы, в завершении Успенского поста, осужденные Центра социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению провели очередное кулинарное занятие. 

С подопечными Центра социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области старшим специалистом по социальной защите осужденных Анжеликой Барской, специально к этому празднику, осуждённые учились выпекать пиццу «Ассорти», проявляя фантазию и мастерство кулинаров.

В завершении кулинарного занятия с участниками мероприятия состоялось небольшое чаепитие с приготовленной пиццей.

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#УФСИН
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Комментарии (3)

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А что так по нищенски то?

2 минуты назад
Всего лишь пиццей. Осетрину, омаров,арманьяк и мраморную говядину пожалели для бедолаг?
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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
.... А их там постят???
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весёлый

9 минут назад
Сегодня среда,разрешается только рыба ,но ребят надо подкормить ,они путешествующие ,с них спрос маленький
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