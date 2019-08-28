24 минуты назад
Заключенные липецкой колонии разговелись пиццей после Успенского поста
Пиццу они испекли сами
С подопечными Центра социально-психологической реабилитации осужденных и подготовки их к освобождению ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области старшим специалистом по социальной защите осужденных Анжеликой Барской, специально к этому празднику, осуждённые учились выпекать пиццу «Ассорти», проявляя фантазию и мастерство кулинаров.
В завершении кулинарного занятия с участниками мероприятия состоялось небольшое чаепитие с приготовленной пиццей.
А что так по нищенски то?
НЕ ПАТРИОТ
весёлый