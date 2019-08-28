Экономика
41 минуту назад
ОЭЗ «Липецк»: «Никаких новых кадровых назначений извне пока нет»
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В управляющей компании прокомментировали вчерашнюю публикацию на GOROD48.
Вчера GOROD48 сообщил о том, что ОЭЗ «Липецк» покинула целая группа старых управленцев, тех, кто сделал зону лучшей экономической площадкой России. А сегодня в управляющей компании ОЭЗ «Липецк» прокомментировали случившееся.
- Нельзя говорить о том, что вместе в советником гендиректора зоны Иваном Кошелевым ее покинула на этой неделе часть управленцев, которые составляли прежнюю команду. Кто-то ушел раньше, например, первый заместитель генерального директора Максим Хаустов и управделами Владимир Кадакин, и на их места уже приняты другие руководители, имеющие большой опыт работы. А вот новость о том, что уходит и заместитель гендиректора по привлечению инвесторов Алексей Истомин, стала для нас неожиданностью: он в настоящее время находится в отпуске и о своих планах нас еще не проинформировал.
По словам собеседницы GOROD48, которая, по ее словам, транслировала мнение гендиректора ОЭЗ «Липецк» Дмитрия Дударева (он отправился сегодня утром в командировку), «никаких новых кадровых назначений извне пока нет».
- Если говорить о привлечении новых резидентов зоны, то эта тема - очень деликатная. В России сейчас немало инвестиционных площадок с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В частности, рядом с нами расположены особые экономические зоны в Калуге, Туле, Воронеже, Подмосковье, поэтому «битва» за инвесторов - это вопрос сегодняшнего дня, наших реалий. Но до конца года мы постараемся привлечь на липецкую и елецкую площадки нашей зоны шесть-семь новых резидентов. Сумма их возможных инвестиций - пока коммерческая тайна, - сообщили в управляющей компании ОЭЗ «Липецк».
- Нельзя говорить о том, что вместе в советником гендиректора зоны Иваном Кошелевым ее покинула на этой неделе часть управленцев, которые составляли прежнюю команду. Кто-то ушел раньше, например, первый заместитель генерального директора Максим Хаустов и управделами Владимир Кадакин, и на их места уже приняты другие руководители, имеющие большой опыт работы. А вот новость о том, что уходит и заместитель гендиректора по привлечению инвесторов Алексей Истомин, стала для нас неожиданностью: он в настоящее время находится в отпуске и о своих планах нас еще не проинформировал.
По словам собеседницы GOROD48, которая, по ее словам, транслировала мнение гендиректора ОЭЗ «Липецк» Дмитрия Дударева (он отправился сегодня утром в командировку), «никаких новых кадровых назначений извне пока нет».
- Если говорить о привлечении новых резидентов зоны, то эта тема - очень деликатная. В России сейчас немало инвестиционных площадок с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В частности, рядом с нами расположены особые экономические зоны в Калуге, Туле, Воронеже, Подмосковье, поэтому «битва» за инвесторов - это вопрос сегодняшнего дня, наших реалий. Но до конца года мы постараемся привлечь на липецкую и елецкую площадки нашей зоны шесть-семь новых резидентов. Сумма их возможных инвестиций - пока коммерческая тайна, - сообщили в управляющей компании ОЭЗ «Липецк».
3 418
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