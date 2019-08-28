Происшествия

7 минут назад

Липецкий пожарный спас мужчину на отдыхе в Крыму

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#МЧС #ребенок
Липецкий пожарный спас мужчину на отдыхе в Крыму

50-летний мужчина не мог плыть самостоятельно и быстро уходил под воду.

27 августа селе Рыбачье, недалеко от города Алушта, сотрудник специализированного пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Липецкой области спас тонущего человека в Черном море, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

- Это было днем на пляже, - рассказывает спасатель Сергей Смородин. - Я услышал крик женщины. Она просила помочь ее мужу, который, по неизвестным причинам, оказался под прогулочным катером в воде и тонул. Мужчина находился слишком близко к винтовой части плавательного средства. Двигатель у катера работал, мужчину течением воды уносило под лодку. Я не раздумывая, направился на помощь.

50-летний мужчина, крупного телосложения, не мог плыть самостоятельно и быстро уходил под воду. Сергей Смородин помогал ему удерживаться на поверхности, затем надел на него спасательный круг и доставил к берегу, где мужчине была оказана первая медицинская помощь.

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#МЧС #ребенок

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