Автоинспекторы задержали двух пьяных женщин-водителей

О неадекватных женщинах полицейским сообщили жители города.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в 21:35 пьяная женщина пыталась выехать на автомобиле «Хендай» из двора жилого дома по улице Циолковского. Об этом полицейским сообщили жильцы дома. Срочно прибывшие автоинспекторы задержали нарушительницу, которая отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



В 0:12 горожане сообщили автоинспекторам об автомобиле «Киа», который двигался по улице Катукова рывками с постоянными остановками. За рулем машины сидела пьяная женщина. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она также отказалась.



В 2:10 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Меркулова водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Неадекватный водитель был задержан на улице Доватора и также отказался от прохождения медосвидетельствования.



По данным фактам возбуждены административные дела по ст. 12.26 КоАП РФ ч. 1.



- Госавтоинспекция благодарит липчан за своевременные предупреждения. Эти люди выполняют свой гражданский долг по предотвращению опасных аварий, - сообщили в областном управлении ГИБДД.

