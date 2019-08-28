Происшествия

сегодня, 11:17

Автоинспекторы задержали двух пьяных женщин-водителей

9 1590
#авария #ДТП
Автоинспекторы задержали двух пьяных женщин-водителей

О неадекватных женщинах полицейским сообщили жители города.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в 21:35 пьяная женщина пыталась выехать на автомобиле «Хендай» из двора жилого дома по улице Циолковского. Об этом полицейским сообщили жильцы дома. Срочно прибывшие автоинспекторы задержали нарушительницу, которая отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В 0:12 горожане сообщили автоинспекторам об автомобиле «Киа», который двигался по улице Катукова рывками с постоянными остановками. За рулем машины сидела пьяная женщина. От прохождения  медицинского освидетельствования на состояние опьянения она также отказалась. 

В 2:10 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Меркулова водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Неадекватный водитель был задержан на улице Доватора и также отказался от прохождения медосвидетельствования.

По данным фактам возбуждены административные дела по ст. 12.26 КоАП РФ ч. 1.

- Госавтоинспекция благодарит липчан за своевременные предупреждения. Эти люди выполняют свой гражданский долг по предотвращению опасных аварий, - сообщили в областном управлении ГИБДД. 
9 1590
#авария #ДТП

Комментарии (9)

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АОМ

20 минут назад
Анапский полицаи не петушат.а у рот тока дают
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Анапский полицай

35 минут назад
таких надо сразу петушить
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100

36 минут назад
Надо конфисковать машины и не на продажу а сразу на утилизацию....И через полгода Россия забудет про синьку за рулём.....
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промиля

52 минуты назад
если отказался от мед освидетельствования ,надонарушителя валить из табельного сразу .
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су...и

57 минут назад
им бы не помешал анапский вариант и всем батальоном
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вася

59 минут назад
Куда звонито? Хоть ватцап сделали бы. А то вечно недозвонишься.
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Доктор

сегодня, 11:35
Всех синих на кол!
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ага

сегодня, 11:35
пусть в Анапу едут лучше, там больше приключений можно получить на пляже с полицаями
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потный

сегодня, 11:31
Во шлюхи че творят
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