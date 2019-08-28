Происшествия

6 минут назад

Автобус промчался по встречке

75
#нарушение ПДД
Автобус промчался по встречке

На нарушении правил движения попался муниципальный транспорт.

В YouTube разметили видеозапись очередного нарушения правил движения на липецких дорогах. Теперь на несоблюдении правил поймали муниципальный транспорт, автобус маршрута №33.



Вечером в воскресенье автобус следовал по Левобережью — от района НЛМК в район посёлка Тракторостроителей. Когда поток транспорта остановился на светофоре у пешеходного перехода, водитель автобуса промчался по «зебре» по встречке и уехал дальше.

Напомним, что за выезд на полосу встречного движения наказывается штрафом до 1 500 рублей.
75
#нарушение ПДД

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