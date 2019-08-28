Происшествия

14 минут назад

34-летний водитель отсидел за пьяную аварию со смертельным исходом и снова сел за руль пьяным

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#авария #ДТП
34-летний водитель отсидел за пьяную аварию со смертельным исходом и снова сел за руль пьяным

Приговором Добринского районного суда 34-летний житель Тамбовской области осужден за пьяную езду.

Как установлено материалами уголовного дела, весной этого года обвиняемого условно-досрочно освободили из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за пьяную аварию со смертельным исходом. 13 апреля он сель за руль мотоцикла пьяным и попался автоинспекторам в селе Чамлык Никольское Добринского района.

Состояние опьянения водителя было подтверждено показаниями алкотестера.

В ходе следствия водитель полностью признал  вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.

Учитывая, что преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения, суд к вновь назначенному наказанию присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, направив подсудимого на два года и два месяца в исправительную колонию общего режима.

Кроме того, подсудимый лишен на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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#авария #ДТП

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