Происшествия
14 минут назад
34-летний водитель отсидел за пьяную аварию со смертельным исходом и снова сел за руль пьяным
Приговором Добринского районного суда 34-летний житель Тамбовской области осужден за пьяную езду.
Как установлено материалами уголовного дела, весной этого года обвиняемого условно-досрочно освободили из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за пьяную аварию со смертельным исходом. 13 апреля он сель за руль мотоцикла пьяным и попался автоинспекторам в селе Чамлык Никольское Добринского района.
Состояние опьянения водителя было подтверждено показаниями алкотестера.
В ходе следствия водитель полностью признал вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.
Учитывая, что преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения, суд к вновь назначенному наказанию присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, направив подсудимого на два года и два месяца в исправительную колонию общего режима.
Кроме того, подсудимый лишен на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Состояние опьянения водителя было подтверждено показаниями алкотестера.
В ходе следствия водитель полностью признал вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.
Учитывая, что преступление было совершено в период условно-досрочного освобождения, суд к вновь назначенному наказанию присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, направив подсудимого на два года и два месяца в исправительную колонию общего режима.
Кроме того, подсудимый лишен на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.