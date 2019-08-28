Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу

В торговом зале находились напитки с истекшим сроком годности.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 30 000 рублей на владельцев бара в поселке Ключ Жизни под Ельцом. Суд установил, что предприятие общественного питания нарушило нормы реализации продуктов.



Как указано в материалах суда, причиной для взыскания стала найденная в предприятии общепита просрочка. Ее в ходе проверки бар обнаружили сотрудники прокуратуры. Они посетили бар в начале лета. На момент визита прокуроров на реализации находилась партия просроченных напитков. Проверяющие обнаружили в баре энергетические напитки с истекшим еще в январе сроком годности, а также пиво, которое должны были списать еще в начале мая. Кроме того, на момент проверки в баре не было документов подтверждения качества и безопасности вяленой рыбы. У прокуроров вызвали сомнение таранка, чехонь, вомер, синец, судак и лещи.



Суд признал, что проявленная владельцами бара неосмотрительность создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан. Хозяева бизнеса не стали отрицать своей вины.