Общество

41 минуту назад

Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу

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#просрочка #торговля #пиво
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Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу

В торговом зале находились напитки с истекшим сроком годности.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 30 000 рублей на владельцев бара в поселке Ключ Жизни под Ельцом. Суд установил, что предприятие общественного питания нарушило нормы реализации продуктов.

Как указано в материалах суда, причиной для взыскания стала найденная в предприятии общепита просрочка. Ее в ходе проверки бар обнаружили сотрудники прокуратуры. Они посетили бар в начале лета. На момент визита прокуроров на реализации находилась партия просроченных напитков. Проверяющие обнаружили в баре энергетические напитки с истекшим еще в январе сроком годности, а также пиво, которое должны были списать еще в начале мая. Кроме того, на момент проверки в баре не было документов подтверждения качества и безопасности вяленой рыбы. У прокуроров вызвали сомнение таранка, чехонь, вомер, синец, судак и лещи.

Суд признал, что проявленная владельцами бара неосмотрительность создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан. Хозяева бизнеса не стали отрицать своей вины.
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#просрочка #торговля #пиво
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Комментарии (2)

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Adekvat

6 минут назад
iBook G4, это с какой стати нужно бары закрывать? Наверное чтобы сделать прорыв по наркомании? Следить за порядком нужно и не только в торговле!
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iBook G4

21 минуту назад
Не штрафовать надо, а закрывать вообще!
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