Под колесами грузовика погиб 40-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек, два человека погибли.



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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 августа в Елецком районе на трассе «Орел - Тамбов» 30-летний водитель грузовика «МАН» сбил 40-летнего мужчину, который шел по дороге. Мужчина умер на месте ДТП.В Задонском районе на трассе «Дон» «ВАЗ-20174» под управлением 66-летнего водителя врезался в дерево. Водитель скончался на месте ДТП.В Липецке на улице Космонавтов 61-летний водитель автомобиля «Ссан Йонг» допустил столкновение с автомобилем «Ауди-80» под управлением 44-летнего водителя. Оба водителя госпитализированы.

В Ельце на улице Ленина 15-летний водитель мотоцикла «Стелс флайм 200», по предварительным сведениям, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада- 217130» под управлением 42-летнего водителя. В ДТП помимо водителя мотоцикла пострадали два его 15-летних пассажира. Все трое подростков госпитализированы.

В Липецком районе на дороге Хлевное-Липецк столкнулись «Лада-219010» под управлением 36-летнего водителя и «Тойота-Камри» под управлением 62-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Лады» и 63-летняя пассажирка «Тойоты».

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1597 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1225 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.