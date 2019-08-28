Происшествия

сегодня, 09:41

Водителя фургона-холодильника обманули после аварии

3 1218
#мошенничество #авария #автокран
Водителя фургона-холодильника обманули после аварии

Обещавший помочь ему мужчина взял деньги за услуги и исчез.

Задонский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в мошенничестве. Преступление было совершено на трассе, пострадавшим оказался водитель фургона-холодильника.

Около пяти утра 2 апреля на участке трассы М4 в Задонском районе опрокинулся фургон-рефрижератор. Водитель не справился с управлением, и его «Хэндай» оказался в кювете. На помощь подоспел подсудимый. Он втерся в доверие к водителю и пообещал пригнать автокран, чтоб достать фургон из кювета. За свои услуги подсудимый взял 10 000 рублей. Получив деньги, мужчина уехал и не вернулся. Водитель фургона понял, что его обманули, и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступника вычислили, он не стал отрицать свою вину и вернул обманутому водителю часть денег.

Суд наказал мошенника двумя годами условного срока с 1,5 годами испытательного. Также преступника обязали в течение шесть месяцев полностью возместить водителю фургона весь материальный ущерб.
3 1218
#мошенничество #авария #автокран

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

грузьдь

27 минут назад
да за такое защеку навалить надо .
ответить

ик-3

32 минуты назад
Мелкое кидалово.
ответить

отпетушитель

33 минуты назад
В таких случаях за такой кидок только петушть по полной программе сучару (взял деньги и кинул пацана человек попал в беду нуждался в помощи). а этот упырь
ответить

Еще в рубрике

Автобус промчался по встречке
#нарушение ПДД
Автобус промчался по встречке

6 минут назад

Происшествия
34-летний водитель отсидел за пьяную аварию со смертельным исходом и снова сел за руль пьяным
#авария #ДТП
34-летний водитель отсидел за пьяную аварию со смертельным исходом и снова сел за руль пьяным

14 минут назад

Происшествия
Под колесами грузовика погиб 40-летний мужчина
#Авария #ДТП
2
Под колесами грузовика погиб 40-летний мужчина

сегодня, 09:40

Происшествия
Труп нашли в реке под Грязями
#происшествия на воде
3
Труп нашли в реке под Грязями

сегодня, 09:23

Происшествия
В Липецке оцеплена остановка
#забытая сумка #отцепление
20
В Липецке оцеплена остановка

вчера, 17:41

Происшествия
В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны
#телефоны #колония
12
В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны

вчера, 16:13

Происшествия