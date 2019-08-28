Водителя фургона-холодильника обманули после аварии

Обещавший помочь ему мужчина взял деньги за услуги и исчез.

Задонский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в мошенничестве. Преступление было совершено на трассе, пострадавшим оказался водитель фургона-холодильника.



Около пяти утра 2 апреля на участке трассы М4 в Задонском районе опрокинулся фургон-рефрижератор. Водитель не справился с управлением, и его «Хэндай» оказался в кювете. На помощь подоспел подсудимый. Он втерся в доверие к водителю и пообещал пригнать автокран, чтоб достать фургон из кювета. За свои услуги подсудимый взял 10 000 рублей. Получив деньги, мужчина уехал и не вернулся. Водитель фургона понял, что его обманули, и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступника вычислили, он не стал отрицать свою вину и вернул обманутому водителю часть денег.



Суд наказал мошенника двумя годами условного срока с 1,5 годами испытательного. Также преступника обязали в течение шесть месяцев полностью возместить водителю фургона весь материальный ущерб.

