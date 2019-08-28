Общество

54 минуты назад

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка

8 454
#дорожные работы
Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка
Прокуратура Липецкого района проверила состояние дорог в селе Большая Кузьминка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что дорога на улице Пролетарской изношена и покрыта ямами, что значительно увеличивает риск ДТП.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность обеспечить надлежащее состояние автомобильной дороги.

8 454
#дорожные работы

Комментарии (8)

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Житель

29 секунд назад
ПРОКУРАТУРА,ДОЕДЬТЕ В РАТЧИНО ДОБРОВСКИЙ РАЙОН И ПОСМОТРИТЕ В КАКОМ СОСТОЯНИИ ДОРОГИ ОТ ЦЕНТРА СЕЛА И ХОТЯ БЫ ДО УЛ ГОРЬКОГО (МОСТ ГОРЕЛОВСКИЙ).
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Житель

9 минут назад
Правильно, потому что пол города всё лето к нам на речку ездит, всё загадали и все дороги разбили
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Вылезли нищеброды

20 минут назад
Вам будем ремонтировать, как себе сделаем. И то если деньги на вас останутся.
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карло максофф

24 минуты назад
048 =а пото му что блатная деревня ,там все босы местные тусуються.
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048

27 минут назад
А почему только в Большой Кузьминке? Надеюсь это только начало прокурорской рейда?
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Житель

33 минуты назад
003, прям в точку, с языка снял
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003

40 минут назад
Значит кто-то из прокурорских там дом построил!
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Дауж

45 минут назад
Там богатеи одни живут пусть за свой счёт ремонтируют
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