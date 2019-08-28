Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка

Прокуратура Липецкого района проверила состояние дорог в селе Большая Кузьминка.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что дорога на улице Пролетарской изношена и покрыта ямами, что значительно увеличивает риск ДТП.



В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность обеспечить надлежащее состояние автомобильной дороги.



