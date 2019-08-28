Общество
54 минуты назад
Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка
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Прокуратура Липецкого района проверила состояние дорог в селе Большая Кузьминка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что дорога на улице Пролетарской изношена и покрыта ямами, что значительно увеличивает риск ДТП.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность обеспечить надлежащее состояние автомобильной дороги.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверка установила, что дорога на улице Пролетарской изношена и покрыта ямами, что значительно увеличивает риск ДТП.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность обеспечить надлежащее состояние автомобильной дороги.
8 454
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карло максофф
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