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сегодня, 21:10

Липчанин выиграл чемпионат мира по рабочим профессиям Worldskills

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Липчанин выиграл чемпионат мира по рабочим профессиям Worldskills

20-летний Владимир Бабошкин признан лучшим сварщиком в мире по стандартам Worldskills. 

В Казани на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам  Worldskills студент четвертого курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин занял первое место в компетенции "сварщик". 

Конкуренцию Владимиру составляли его коллеги по профессии из 40 стран - участниц чемпионата.

Это не первая победа Владимира - в 2018 году был признан лучшим молодым сварщиком Европы на чемпионате WorldSkills в Будапеште. 


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Комментарии (10)

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ТТ

4 минуты назад
Умничка...молодец!!!
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...

20 минут назад
Молодец
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1

36 минут назад
Хоть что-то приятное на фоне позора на олимпиаде без флагов. А то привыкли, россияне выигрывают лишь чемпионаты психопатов типа Air guitar.
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222

45 минут назад
Ну все !, Пацан - молодец выиграл конкурс по сварке, а ты несёшь бред.
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дед

46 минут назад
Молодец!!!!!!!!!!!!!!Сейчас бездари и лентяи начнут всякую рень гнать
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Григорьев

49 минут назад
Это ПТУ 21. Мне про этого парня рассказывали года два назад. Отличное достижение. Единственный толковый сварщик на всю Россию. И тот скорей всего уедет из этой выморочной страны.
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гость

57 минут назад
Молодец.Парень золотые руки. ЛСК поздравляем всех его преподавателей.
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Ну все !

сегодня, 21:49
Мощный экономический рывок и бабосики все в Липецке ,слава великому Путину !, Теперь зарплаты в Липецке от 100.000 руб. и выше !,Вот экономический рывок !.
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ха

сегодня, 21:47
ну это понятно - раз чемпионат был в России то и победил рассянин, панимашь !
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Красавчик

сегодня, 21:45
Молодец!!! Поздравляем!!
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