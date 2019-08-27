Общество
сегодня, 21:10
Липчанин выиграл чемпионат мира по рабочим профессиям Worldskills
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20-летний Владимир Бабошкин признан лучшим сварщиком в мире по стандартам Worldskills.
В Казани на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills студент четвертого курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин занял первое место в компетенции "сварщик".
Конкуренцию Владимиру составляли его коллеги по профессии из 40 стран - участниц чемпионата.
Это не первая победа Владимира - в 2018 году был признан лучшим молодым сварщиком Европы на чемпионате WorldSkills в Будапеште.
Конкуренцию Владимиру составляли его коллеги по профессии из 40 стран - участниц чемпионата.
Это не первая победа Владимира - в 2018 году был признан лучшим молодым сварщиком Европы на чемпионате WorldSkills в Будапеште.
10 1103
ТТ
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дед
Григорьев
гость
Ну все !
ха
Красавчик