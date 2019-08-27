Новости в instagram

сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: отказавшие тормоза, изнасилование спортсменки и вызов вандалам

3 758
#вечёрка
1
Липецкая вечЁрка: отказавшие тормоза, изнасилование спортсменки и вызов вандалам

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 27 августа.

Сегодня в 09:25 у остановки «Педагогический университет» по направлению в сторону Сокола произошло ДТП с участием трёх автомобилей и двух автобусов. У «ВАЗ-2108» на спуске отказали тормоза. Чтобы не допустить серьезного столкновения, водитель «восьмерки» поехал между двумя автобусами «Мерседес», №№ 315 и 302, и «Дэу Нексия», остановившимися на светофоре. Полет «восьмерки» между рядами записал видеорегистратор и камеры уличного наблюдения.

Сегодня стало известно, что липецкую спортсменку в Анапе изнасиловали полицейские. Жертва преступления, 17-летняя девушка из Липецка, находилась в Анапе на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло... Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет).

Липчане сегодня активно обсуждают тему запуска закрытой на реконструкцию части проспекта Победы. Движение там не откроют 1 сентября. Заказчик ремонта, УГС Липецка, и подрядчик, столичное ООО «Руслан-1», все лето обещали горожанам открыть реконструированную часть проспекта Победы именно к Дню знаний. Как в начале учебного года будет организована безопасность движения по внутриквартальным проездам (улица Меркулова и Сиреневый проезд ), которые на время ремонта использовались как пути объезда проспекта? Ведь рядом с этими дорогами находятся две школы и три детских сада. За ответом на этот вопрос мы обратились в мэрию.

«Поломать меня, балда, много надобно труда». Именно эта фраза из творчества Филатова приходит на ум, когда смотришь на новые скамейки в районе Комсомольского пруда. Антивандальные лавки в центре Липецка можно сокрушить разве что ломом.
3 758
#вечёрка
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-Скоро будем жить как в Америке.

29 минут назад
-Шо,богато? -Да не,бездомные на каждом углу будут.
ответить

За

35 минут назад
ВРИО !
ответить

09 сентября 2019

48 минут назад
Плотников или Артамонов? Третьего не дано!
ответить

Еще в рубрике

Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские
#изнасилование #полиция
12
Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские

сегодня, 15:55

Происшествия
Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан
#транспортные карты #сбой #проезд
25
Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан

сегодня, 13:33

Общество
Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут
#транспортные карты
4
Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут

сегодня, 12:49

Общество
«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками
#авария #ДТП
26
«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

сегодня, 10:09

Происшествия
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку
#авария #ДТП
6
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку

сегодня, 09:33

Происшествия
Липецкая вечЁрка: удивительный багаж, таран и дом для полицейских
#вечёрка
14
Липецкая вечЁрка: удивительный багаж, таран и дом для полицейских

вчера, 20:19

Новости в instagram