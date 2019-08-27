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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: отказавшие тормоза, изнасилование спортсменки и вызов вандалам
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 27 августа.
Сегодня в 09:25 у остановки «Педагогический университет» по направлению в сторону Сокола произошло ДТП с участием трёх автомобилей и двух автобусов. У «ВАЗ-2108» на спуске отказали тормоза. Чтобы не допустить серьезного столкновения, водитель «восьмерки» поехал между двумя автобусами «Мерседес», №№ 315 и 302, и «Дэу Нексия», остановившимися на светофоре. Полет «восьмерки» между рядами записал видеорегистратор и камеры уличного наблюдения.
Сегодня стало известно, что липецкую спортсменку в Анапе изнасиловали полицейские. Жертва преступления, 17-летняя девушка из Липецка, находилась в Анапе на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло... Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет).
Липчане сегодня активно обсуждают тему запуска закрытой на реконструкцию части проспекта Победы. Движение там не откроют 1 сентября. Заказчик ремонта, УГС Липецка, и подрядчик, столичное ООО «Руслан-1», все лето обещали горожанам открыть реконструированную часть проспекта Победы именно к Дню знаний. Как в начале учебного года будет организована безопасность движения по внутриквартальным проездам (улица Меркулова и Сиреневый проезд ), которые на время ремонта использовались как пути объезда проспекта? Ведь рядом с этими дорогами находятся две школы и три детских сада. За ответом на этот вопрос мы обратились в мэрию.
«Поломать меня, балда, много надобно труда». Именно эта фраза из творчества Филатова приходит на ум, когда смотришь на новые скамейки в районе Комсомольского пруда. Антивандальные лавки в центре Липецка можно сокрушить разве что ломом.
Сегодня стало известно, что липецкую спортсменку в Анапе изнасиловали полицейские. Жертва преступления, 17-летняя девушка из Липецка, находилась в Анапе на сборах. В ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло... Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет).
Липчане сегодня активно обсуждают тему запуска закрытой на реконструкцию части проспекта Победы. Движение там не откроют 1 сентября. Заказчик ремонта, УГС Липецка, и подрядчик, столичное ООО «Руслан-1», все лето обещали горожанам открыть реконструированную часть проспекта Победы именно к Дню знаний. Как в начале учебного года будет организована безопасность движения по внутриквартальным проездам (улица Меркулова и Сиреневый проезд ), которые на время ремонта использовались как пути объезда проспекта? Ведь рядом с этими дорогами находятся две школы и три детских сада. За ответом на этот вопрос мы обратились в мэрию.
«Поломать меня, балда, много надобно труда». Именно эта фраза из творчества Филатова приходит на ум, когда смотришь на новые скамейки в районе Комсомольского пруда. Антивандальные лавки в центре Липецка можно сокрушить разве что ломом.
-Скоро будем жить как в Америке.
За
09 сентября 2019