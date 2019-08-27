18 минут назад
После наложения ареста на автомобиль липчанка оплатила 102 штрафа ГИБДД
Общая сумма долга составила 53 тысячи рублей.
Судебным приставам пришлось пойти на крайнюю меру, чтобы побудить злостную нарушительницу правил дорожного движения погасить долги по штрафам.
Как сообщили в УФССП по Липецкой области, у автоледи был арестован автомобиль, после чего злостную неплательщицу словно подменили. Девушка разом оплатила 53 тысячи рублей по 102 квитанциям от автоинспекции.
Теперь она снова за рулем.
Фото autolegal.ru
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