Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники пройдёт через Липецк

Колонна участников мероприятия, посвящённого новому, стартовавшему в этом году, этапу в сфере обращения с отходами и их переработки, прибудет в Липецк 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организаторы пробега приготовили для липчан эколого-просветительскую и развлекательную программу.



Официальная часть программы начнется 10 сентября в 08.00 с образовательного блока – в лицее №44 пройдёт открытый урок по экологии, который будет транслироваться во все школы города. Ожидается, что занятие посетят врио главы региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Затем в администрации области состоится круглый стол, посвящённый проблемам перехода региона на новую систему обращения с ТКО. В нём примут участие представители федеральных ведомств, органов власти, Ассоциации «Чистая страна», регоператора и компаний, занятых в сфере обращения с отходами.



В 10.00 на Липецком городище откроется выставка современной техники для отрасли обращения с отходами – в течение дня специалисты будут демонстрировать гостям возможности и многофункциональность мусоровозов нового поколения. В 12.00 на Соборной площади начнётся регистрация участников плоггинг-забега – присоединиться к пробежке, собрать мусор и побороться за первое место в эко-соревновании смогут все желающие. В 15.30 на Городище состоится тематический кинопоказ. А в 17.30 – концерт с награждением победителей и призёров забега.



В этот же день колонна спецтехники отправится в Воронеж. Всего же пробег пройдёт через семь регионов и завершится 17 сентября в Геленджике первой Всероссийской конференцией по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО.



Автопробег организует Ассоциация «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и «Российского экологического оператора».



– С начала года движение мусора взято под тотальный контроль. И важно, чтобы каждый понимал, какие предстоят перемены, что планируется построить, как будет обеспечена экологическая безопасность, – рассказал исполнительный директор Ассоциации Руслан Губайдуллин. – Полная информационная открытость и экологическое просвещение – главные факторы, которые обеспечат успех реформы.



