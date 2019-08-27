Общество

сегодня, 16:48

Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники пройдёт через Липецк

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Первый Всероссийский автопробег коммунальной техники пройдёт через Липецк

Колонна участников мероприятия, посвящённого новому, стартовавшему в этом году, этапу в сфере обращения с отходами и их переработки, прибудет в Липецк 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организаторы пробега приготовили для липчан эколого-просветительскую и развлекательную программу.

Официальная часть программы начнется 10 сентября в 08.00 с образовательного блока – в лицее №44 пройдёт открытый урок по экологии, который будет транслироваться во все школы города. Ожидается, что  занятие посетят врио главы региона Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Затем в администрации области состоится круглый стол, посвящённый проблемам перехода региона на новую систему обращения с ТКО. В нём примут участие представители федеральных ведомств, органов власти, Ассоциации «Чистая страна», регоператора и компаний, занятых в сфере обращения с отходами.

В 10.00 на Липецком городище откроется выставка современной техники для отрасли обращения с отходами – в течение дня специалисты будут демонстрировать гостям возможности и многофункциональность мусоровозов нового поколения. В 12.00 на Соборной площади начнётся регистрация участников плоггинг-забега – присоединиться к пробежке, собрать мусор и побороться за первое место в эко-соревновании смогут все желающие. В 15.30 на Городище состоится тематический кинопоказ. А в 17.30 – концерт с награждением победителей и призёров забега.

В этот же день колонна спецтехники отправится в Воронеж. Всего же пробег пройдёт через семь регионов и завершится 17 сентября в Геленджике первой Всероссийской конференцией по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО.

Автопробег организует Ассоциация «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и «Российского экологического оператора».

– С начала года движение мусора взято под тотальный контроль. И важно, чтобы каждый понимал, какие предстоят перемены, что планируется построить, как будет обеспечена экологическая безопасность, – рассказал исполнительный директор Ассоциации Руслан Губайдуллин. – Полная информационная открытость и экологическое просвещение – главные факторы, которые обеспечат успех реформы.

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Комментарии (7)

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Путенский беспредел

31 минуту назад
А почему врио посетит мож его не выберут,ах да это же идерасты.Во власть захватили а народ скажет шиш вам!
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смотришь

49 минут назад
и невольно вопрос приходит на ум: какого х вообще происходит-то?!
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За чистоту

53 минуты назад
Делать нечего .Лучше б улицы убирали дурдом.
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Великий Комбинатор

59 минут назад
Будет возглавлять?
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Мусор

сегодня, 17:14
Чисто не там, где метут, а там где нет мусорят.
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2

сегодня, 17:06
1, да по пр. Победы
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1

сегодня, 17:01
В автозаках бы покатали
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