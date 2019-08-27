В России

9 минут назад

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

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Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Новый сервис запустят на сайте госуслуг (gosuslugi.ru) в тестовом режиме в 2020 году. Он позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения начнут приходить гражданам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

В таком письме будут указаны все подробности (характер, время, место) и фотографии нарушения. Россияне смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания, например записи с видеорегистратора и др. По словам экспертов, в России на сегодняшний день нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер. 

Как рассказал зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, в конечном итоге ему всё равно придется идти в суд. Поэтому, по его словам, для улучшения ситуации с неправомерными штрафами нужно прежде всего провести ревизию установленных камер, разметки и знаков.

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