В Липецкой области самые дорогие в Черноземье рис и мука

В списке самых дешевых продуктов среди регионов Черноземья в Липецкой области на начало августа оказались говядина, вареная колбаса, рыба, подсолнечное масло сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, капуста и лук. Среди самых дорогих оказались рис и мука.

Килограмм говядины (кроме бескостного мяса) стоил 299,20 рублей за килограмм против 322,10 рублей в Воронежской области, килограмм мороженой рыбы — 120,54 рубля за килограмм (в Тамбовской области 139,86 рублей). Цена килограмма колбасы вареной составила 320,83 рубля — в Белгородской области 347,58 рублей. Цена килограмма сыра составила 447,46 рублей (в Воронежской области 504,05 рублей), сахара — 35,70 рубля, тогда как в Белгородской области — 38,88 рублей. Десяток яиц стоил 44,11 рублей, в Курской области — 48,37 рублей. Самый дорогой ржаной хлеб оказался в Тамбовской области — 44,74 рубля за килограмм, тогда как Липецкая область установила нижнюю планку - в 37,37 рублей. Литр подсолнечного масла стоил в среднем 85,92 рубля против 94,61 рубля в Тамбовской области. Средняя цена килограмма капусты составила 22,90 рублей (в Курской области — 30,90 рублей). Также в Курской области оказался самый дорогой лук (43,88 рублей), тогда как в Липецкой области — 37,28 рублей.



Самыми дорогими продуктами среди регионов Черноземья в Липецкой области оказались пшеничная мука (34,99 рублей за килограмм и 32,81 рубля в Белгородской) и рис — 56,08 рублей за килограмм, тогда как в Белгородской области — 53,59 рублей.



Литр водки в Липецкой области стоил 560,88 рублей. Дешевле всего покупать водку традиционно было в Белгородской области (548,87 рублей), самая дорогая водка вновь остается в Воронежской области (652,26 рублей), сообщает Липецкстат.



