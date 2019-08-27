Происшествия
сегодня, 15:30
Столкновение на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой записали камеры наблюдения
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Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой столкнулись автомобили «Ауди» и «Ссан Йонг». В аварии пострадали водители обоих автомобилей.
Столкновение попало на записи камер наблюдения портала «LipTube» и компании «Ростелеком», судя по ним водитель корейского автомобиля пытался проскочить перекресток на красный или мигающий желтый сигнал светофора.
Столкновение попало на записи камер наблюдения портала «LipTube» и компании «Ростелеком», судя по ним водитель корейского автомобиля пытался проскочить перекресток на красный или мигающий желтый сигнал светофора.
Каменные бошки
БаПка
Водятлы
на видео
Прохожий
око
:omg:
Вот дурень то
Вот как-то так...
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