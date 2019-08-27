Происшествия

сегодня, 15:30

Столкновение на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой записали камеры наблюдения

18 2357
#авария #ДТП
1
Столкновение на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой записали камеры наблюдения
Загрузка плеера
Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой столкнулись автомобили «Ауди» и «Ссан Йонг». В аварии пострадали водители обоих автомобилей. 

WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.34.28.jpeg


WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.34.27.jpeg

WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.34.27 (1).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.34.27 (2).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.34.27 (3).jpeg

WhatsApp Image 2019-08-27 at 15.35.31.jpeg

Столкновение попало на записи камер наблюдения портала «LipTube» и компании «Ростелеком», судя по ним водитель корейского автомобиля пытался проскочить перекресток на красный или мигающий желтый сигнал светофора.
18 2357
#авария #ДТП
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Каменные бошки

1 минуту назад
Это не лечится.
ответить

БаПка

10 минут назад
Реально два барана встали рано. Каждый считает себя "неубиваемым", это кто то другой должен соблюдать ПДД.
ответить

Водятлы

10 минут назад
Носятся как бессмертные без ума. Дебилы ни себе ни людям покоя не дают.
ответить

на видео

13 минут назад
Те, кто были непосредственными свидетелями спокойненько поехали дальше.... Значительно позже начали останавливаться неравнодушные люди. Печалит такое безразличие.
ответить

Прохожий

25 минут назад
Про траекторию согласен - популярная проблема. Мало кто вообще понимает о чём речь, и это печально.
ответить

око

29 минут назад
в ссанйонге досталось пассажиру на переднем. башкой вломил лобовое на подушке безопасности кровь. Аудисту тоже досталось, резкий лобовой с закручиванием удар. Наказали себя ОБА.
ответить

:omg:

30 минут назад
А на лобовых стёклах обоих автомобилей вы видите зарисовку на тему "зачем пристегиваться в автомобиле".
ответить

Вот дурень то

42 минуты назад
На ссаном енге думал бессмертный и на танке
ответить

Вот как-то так...

50 минут назад
ВЫ правы "Вован настоящий"! Водитель "Ауди" не стал двигаться по своей полосе, не "вышел на перекрёсток по траектории поворота", как требуют того правила, а резанул косяка! Вот теперь в больничке подучат правила БДД оба двое!
ответить

Иномарки DURACAM

51 минуту назад
Никто не сомневается
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны
#телефоны #колония
3
В липецкую колонию пытались передать спрятанные в тушенке мобильные телефоны

38 минут назад

Происшествия
Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские
#изнасилование #полиция
13
Липецкую спортсменку изнасиловали в Анапе полицейские

56 минут назад

Происшествия
На перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой - жесткое столкновение
#авария #ДТП
14
На перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой - жесткое столкновение

сегодня, 15:07

Происшествия
Учащиеся 21-й школы не увидели ни Родины-матери, ни своих денег
9
Учащиеся 21-й школы не увидели ни Родины-матери, ни своих денег

сегодня, 14:52

Происшествия
Сотрудник елецкой колонии попался на взятке
#взятка #УФСИН
9
Сотрудник елецкой колонии попался на взятке

сегодня, 13:22

Происшествия
Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток
#Украина #граница
7
Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток

сегодня, 13:06

Происшествия