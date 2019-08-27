Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе рабочей поездки встретился с врио главы Липецкой области Игорем Артамоновым. Стороны обсудили перспективы развития АПК и сельских территорий в регионе. По словам Дениса Константинова, Россельхозбанк готов способствовать привлечению инвесторов на территорию области, в том числе с целью создания перерабатывающих мощностей.

«У Липецкой области огромный потенциал по развитию сельского хозяйства. Наша земля очень плодородная, а люди – работящие. Региону нужны инвесторы, и здесь мы рассчитываем на поддержку Россельхозбанка. Не менее важно, чтобы фермеры имели возможность выгодно кредитоваться, регулярно обновлять парк техники и оборудования, а для населения становились доступнее качественные финансовые сервисы. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся темпов роста АПК, которые впечатлят не только Россию, но и мир», — отметил Игорь Артамонов.

«2019-й год объявлен в Россельхозбанке годом регионов. Мы встречаемся с руководителями субъектов РФ, чтобы обменяться мнениями по стратегическим направлениям развития АПК в регионах и поделиться своей экспертизой. Для выполнения амбициозных задач, стоящих перед аграриями страны по увеличению объемов сельскохозяйственного экспорта, крайне важно поддерживать конструктивный диалог и консолидировать усилия для максимально эффективной финансовой поддержки», — заявил Денис Константинов.

В числе ключевых направлений для развития сотрудничества стороны также обсудили необходимость адаптации существующих мер для поддержки экспортеров к специфике липецких аграриев, расширение форм кредитной поддержки для кооперативов, а также повышение доступности финансовых услуг на селе, в том числе в рамках продуктового ряда, который будет представлен после запуска программы по комплексному развитию сельских территорий, в частности сельской ипотеке.

Кроме того, Денис Константинов представил Игорю Артамонову нового директора Липецкого регионального филиала РСХБ Алексея Чемыхина. Денис Константинов выразил уверенность, что новое руководство филиала укрепит позиции Банка в регионе.

С 2000 года Россельхозбанк вложил в экономику Липецкой области свыше 80 млрд руб. Из них на АПК направлено порядка 65 млрд. При участии Банка было реализовано 17 инвестиционных проектов, что позволило укрепить аграрную базу региона и создать новые рабочие места. За 7 месяцев 2019 года РСХБ выдал организациям и населению области кредитов на сумму 3,3 млрд руб. Денис Константинов отметил растущую заинтересованность Банка в расширении сотрудничества по дальнейшему развитию АПК региона повышению качества жизни на селе. Структурные подразделения Россельхозбанка охватывают почти всю территорию Липецкой области: полноформатное обслуживание ведется в 9 дополнительных офисах.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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