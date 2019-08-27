Общество

16 минут назад

Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан

288
#транспортные карты #сбой #проезд #транспорт
Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан

Кто-то заплатил меньше положенного, кто-то — больше.

Сбой в работе автоматизированной системы оплаты проезда в липецком транспорте затронул примерно 1 000 пассажиров. Система некорректно работала в это воскресенье, 25 августа. Сбой выявили днем и ликвидировали к вечеру.

- Ситуация произошла из-за того, что в старых и новых терминалах в транспорте установлены разные базовые тарифы. В старых — 8,5 рублей, стоимость оплаты проезда для льготников, в новых — 19 рублей, которые оплачивают остальные пассажиры, - уточнили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В итоге из-за сбоя у льготников, плативших через новые терминалы, списывалось по 19 рублей. У остальные пассажиров — наоборот. Граждане, не имеющие льгот, платившие в старых терминалах, оплачивали по 8,5 рублей за проезд.

Автоматизированная система уже определила все, затронутые сбоем карты. Деньги на них вернут или дополнительно спишут при актуализации средств. Сотрудники ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», оператора системы оплаты проезда, ведут работы по предотвращению подобных сбоев.
288
#транспортные карты #сбой #проезд #транспорт

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