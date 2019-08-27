Происшествия
27 минут назад
Сотрудник елецкой колонии попался на взятке
Денежное вознаграждение за пронос телефона он получил от осужденного
Как сообщает прокуратура Липецкой области, приговором Елецкого городского суда сотрудник исправительного учреждения признан виновным в получении взятки за совершение незаконных действий. Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый, являясь должностным лицом, в феврале 2019 года получил от осужденного 40 000 рублей для оплаты покупки сотового телефона стоимостью 14 990 рублей. Кроме того, 25 010 рублей в качестве вознаграждения за незаконные действия были переведены на его банковскую карту. Преступление было своевременно выявлено и пресечено, а в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину, что было учтено судом в качестве смягчающего его вину обстоятельства. Кроме того, при назначении наказания суд принял во внимание положительные данные о его личности, деятельное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, виновный приговорен к штрафу в доход государства в размере 225 000 с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, нечестный сотрудник был изобличен в результате совместной разработки службы собственной безопасности регионального УФСИН, оперотдела исправительного учреждения и УФСБ России по Липецкой области. Сотрудник был уволен из УФСИН сразу же после инцидента.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, нечестный сотрудник был изобличен в результате совместной разработки службы собственной безопасности регионального УФСИН, оперотдела исправительного учреждения и УФСБ России по Липецкой области. Сотрудник был уволен из УФСИН сразу же после инцидента.
Валетов