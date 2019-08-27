Сотрудник елецкой колонии попался на взятке

Денежное вознаграждение за пронос телефона он получил от осужденного

Как сообщает прокуратура Липецкой области, приговором Елецкого городского суда сотрудник исправительного учреждения признан виновным в получении взятки за совершение незаконных действий. Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый, являясь должностным лицом, в феврале 2019 года получил от осужденного 40 000 рублей для оплаты покупки сотового телефона стоимостью 14 990 рублей. Кроме того, 25 010 рублей в качестве вознаграждения за незаконные действия были переведены на его банковскую карту. Преступление было своевременно выявлено и пресечено, а в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину, что было учтено судом в качестве смягчающего его вину обстоятельства. Кроме того, при назначении наказания суд принял во внимание положительные данные о его личности, деятельное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, виновный приговорен к штрафу в доход государства в размере 225 000 с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, нечестный сотрудник был изобличен в результате совместной разработки службы собственной безопасности регионального УФСИН, оперотдела исправительного учреждения и УФСБ России по Липецкой области. Сотрудник был уволен из УФСИН сразу же после инцидента.



