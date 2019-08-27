Происшествия

44 минуты назад

Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток

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#Украина #граница
Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток

У пассажира автобуса следовавшего в Липецк из Кишинева на Украине изъяли психотропные вещества

Во время осуществления таможенного досмотра рейсового автобуса «Кишинев-Липецк» среди личных вещей гражданина Молдовы служебной собакой были обнаружены незаявленные в таможенной декларации два блистера лекарственного средства «Alprazolam LPH» и один блистер лекарственного средства «CLONAZEPAM».

Согласно Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров такие лекарственные средства относятся к психотропным веществам, оборот которых ограничен на Украине.

Как сообщает госпогранслужба Украины, действия гражданина Молдовы имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влекут за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с их последующей конфискацией. Сейчас составлен протокол, таблетки временно изъята до момента принятия решения судом.

Фото с сайта госпогранслужбы Украины
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#Украина #граница

Комментарии (6)

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Игорь

9 минут назад
Степан, хероям САЛО !!!!
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Ы

15 минут назад
Степан, героям Слава !!!
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Степан

17 минут назад
Слава Украине!!
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Animal Planet

26 минут назад
Ух,какая собачка молодец!
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Дмитрий

26 минут назад
А его сняли с рейса? Задержали и не выпускают до решения суда?
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Алканы 15-го

30 минут назад
Советские урки в Елецкой крытке были весьма хитры. На свиданке или на работах в городе, урка глотал презерватив, привязанный за зуб, а в него вливалось 2-3 литра вина или водки. По возвращению в камеру, урку переворачивали и пойло вылиливалось
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