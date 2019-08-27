Происшествия
44 минуты назад
Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток
У пассажира автобуса следовавшего в Липецк из Кишинева на Украине изъяли психотропные вещества
Во время осуществления таможенного досмотра рейсового автобуса «Кишинев-Липецк» среди личных вещей гражданина Молдовы служебной собакой были обнаружены незаявленные в таможенной декларации два блистера лекарственного средства «Alprazolam LPH» и один блистер лекарственного средства «CLONAZEPAM».
Согласно Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров такие лекарственные средства относятся к психотропным веществам, оборот которых ограничен на Украине.
Как сообщает госпогранслужба Украины, действия гражданина Молдовы имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влекут за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с их последующей конфискацией. Сейчас составлен протокол, таблетки временно изъята до момента принятия решения судом.
Фото с сайта госпогранслужбы Украины
Согласно Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров такие лекарственные средства относятся к психотропным веществам, оборот которых ограничен на Украине.
Как сообщает госпогранслужба Украины, действия гражданина Молдовы имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влекут за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с их последующей конфискацией. Сейчас составлен протокол, таблетки временно изъята до момента принятия решения судом.
Фото с сайта госпогранслужбы Украины
Игорь
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