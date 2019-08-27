Украинские прикордонники не допустили провоза в Липецк запрещенных таблеток

У пассажира автобуса следовавшего в Липецк из Кишинева на Украине изъяли психотропные вещества

Во время осуществления таможенного досмотра рейсового автобуса «Кишинев-Липецк» среди личных вещей гражданина Молдовы служебной собакой были обнаружены незаявленные в таможенной декларации два блистера лекарственного средства «Alprazolam LPH» и один блистер лекарственного средства «CLONAZEPAM».



Согласно Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров такие лекарственные средства относятся к психотропным веществам, оборот которых ограничен на Украине.



Как сообщает госпогранслужба Украины, действия гражданина Молдовы имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влекут за собой наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с их последующей конфискацией. Сейчас составлен протокол, таблетки временно изъята до момента принятия решения судом.



Фото с сайта госпо гран службы Украины

