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Установлены участники потасовки в поселке Тракторостроителей

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#драка #дети
Установлены участники потасовки в поселке Тракторостроителей

Юноши не имеют друг к другу претензий.

Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту потасовки у дома №5 на улице Ибарурри в Липецке. Там вечером 19 августа подралась компания юношей. Видеозапись потасовки попала в соцсети.

- Участники конфликта установлены. Среди них несколько ребят 16-17 лет, а также один совершеннолетний, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Причина потасовки была бытовая, сейчас ребята продолжают дружить. Ни они, ни их родители ни к кому претензий не имеют. Исходя из этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

В полиции добавили, что никто них участников драки не получил значительных травм. Обошлось даже без обращения к медиками.
4 1515
#драка #дети

Комментарии (4)

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Алкан с ЛТЗ

8 минут назад
Зря , надо было условку дать
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Городу 48 это не интересно

29 минут назад
СТУДГОРОДОК 26. ВОТ ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛИ АВТОХАМЫ ТО ДА... ХИТ НОВОСТЕЙ!
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Что то мало новостей

32 минуты назад
СТУДГОРОДОК 26
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СТУДГОРОДОК, 26

57 минут назад
Младшеклассник Ярик- куярик заявил старой мандюре бабке Маринке, что зарежет одноклассника. Из 21 школы. Непутевая Алка нагуляла его от бандюгана, вот ее дурные гены плюс бандюганские, и передались Ярику. Гаденыш хоть и мал, но шустёр и очень зол. К тому же деда Ярика - старого пердуна Толика, сосед петушил и нагинал 2 раза в мировом и федеральном суде по ст. 116. И участковый не вылазит от Толика, за угрозы убийством соседу. Семейка- жесть!
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