Происшествия
сегодня, 12:33
Установлены участники потасовки в поселке Тракторостроителей
Юноши не имеют друг к другу претензий.
Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту потасовки у дома №5 на улице Ибарурри в Липецке. Там вечером 19 августа подралась компания юношей. Видеозапись потасовки попала в соцсети.
- Участники конфликта установлены. Среди них несколько ребят 16-17 лет, а также один совершеннолетний, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Причина потасовки была бытовая, сейчас ребята продолжают дружить. Ни они, ни их родители ни к кому претензий не имеют. Исходя из этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.
В полиции добавили, что никто них участников драки не получил значительных травм. Обошлось даже без обращения к медиками.
- Участники конфликта установлены. Среди них несколько ребят 16-17 лет, а также один совершеннолетний, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Причина потасовки была бытовая, сейчас ребята продолжают дружить. Ни они, ни их родители ни к кому претензий не имеют. Исходя из этого было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.
В полиции добавили, что никто них участников драки не получил значительных травм. Обошлось даже без обращения к медиками.
Алкан с ЛТЗ
Городу 48 это не интересно
Что то мало новостей
СТУДГОРОДОК, 26