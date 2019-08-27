Общество
сегодня, 12:16
«Городские кассы» накопили 76 млн рублей долга
Организация по сбору коммунальных платежей признана банкротом.
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом скандально известную в регионе организацию «Городская касса». Ларьки по приему коммунальных платежей работали в Липецкой области с начала 2010-х и завершили свою деятельность после визита воронежского ОМОНа: правоохранители установили, что владельцы бизнеса незаконно прокручивали деньги липчан и получали с этого прибыль.
Обанкротить «Городские кассы» удалось лишь со второй попытки. Процедура банкротства впервые была запущена в 2016 году, но тогда компания смогла выплатить все суммы кредиторам, и процесс закрыли. Сейчас этого не произошло. Суд в сентябре прошлого года принял иск «Промсервис-Регион». Компания доказала, что «Городские кассы» должны ей свыше 65 млн рублей. В дело о банкротстве включились и другие организации. В итоге сейчас общая сумма задолженности «Городских касс» превышает 76,7 млн рублей. Расплатиться с долгами организация не сможет, к такому выводу пришел временный управляющий. В его отчете указано, что восстановление платежеспособности должника невозможно, в собственности у «Городских касс» нет ничего. Есть деньги, но они изъяты следствием в ходе обыска. Уголовное дело в отношении собственников бизнеса с прошлой осени рассматривают в воронежском суде.
Напомним, в конце марта 2015 года в рамках уголовного дела по незаконному обороту средств в офисах компании «Городская касса» были проведены обыски. По сообщению МВД России, владельцы компании создали схему по обналичиванию денег и заработали на этом более 100 миллионов рублей. Полиция сообщала, что теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей. Получаемые от граждан в счет оплаты «коммуналки» и иных зачислений наличные аккумулировались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
24 марта 2015 года одномоментно закрылись сотни отделений ООО «Городская касса», и не только в Липецке и области, но и в других регионах страны. Недоступным стал сайт компании, а организации-партнеры, проводящие свои платежи через «Городские кассы», перестали получать отчеты о движении средств. Уже в первые дни блокировки компании ресурсоснабжающие организации попросили горожан отказаться от привычного способа оплаты счетов и перейти на другие, например, внесения денег через свои центры работы с клиентами, банки и «Почту России». А в прокуратуру до сих пор продолжают поступать обращения граждан, пострадавших от мошеннических действий ООО «Городская касса», с просьбой защитить их права в споре с ресурсоснабжающей организацией. Липчанам, чьи платежи не дошли до конечного получателя, приходится доказывать факт отсутствия долгов через суды.
Обанкротить «Городские кассы» удалось лишь со второй попытки. Процедура банкротства впервые была запущена в 2016 году, но тогда компания смогла выплатить все суммы кредиторам, и процесс закрыли. Сейчас этого не произошло. Суд в сентябре прошлого года принял иск «Промсервис-Регион». Компания доказала, что «Городские кассы» должны ей свыше 65 млн рублей. В дело о банкротстве включились и другие организации. В итоге сейчас общая сумма задолженности «Городских касс» превышает 76,7 млн рублей. Расплатиться с долгами организация не сможет, к такому выводу пришел временный управляющий. В его отчете указано, что восстановление платежеспособности должника невозможно, в собственности у «Городских касс» нет ничего. Есть деньги, но они изъяты следствием в ходе обыска. Уголовное дело в отношении собственников бизнеса с прошлой осени рассматривают в воронежском суде.
Напомним, в конце марта 2015 года в рамках уголовного дела по незаконному обороту средств в офисах компании «Городская касса» были проведены обыски. По сообщению МВД России, владельцы компании создали схему по обналичиванию денег и заработали на этом более 100 миллионов рублей. Полиция сообщала, что теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей. Получаемые от граждан в счет оплаты «коммуналки» и иных зачислений наличные аккумулировались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
24 марта 2015 года одномоментно закрылись сотни отделений ООО «Городская касса», и не только в Липецке и области, но и в других регионах страны. Недоступным стал сайт компании, а организации-партнеры, проводящие свои платежи через «Городские кассы», перестали получать отчеты о движении средств. Уже в первые дни блокировки компании ресурсоснабжающие организации попросили горожан отказаться от привычного способа оплаты счетов и перейти на другие, например, внесения денег через свои центры работы с клиентами, банки и «Почту России». А в прокуратуру до сих пор продолжают поступать обращения граждан, пострадавших от мошеннических действий ООО «Городская касса», с просьбой защитить их права в споре с ресурсоснабжающей организацией. Липчанам, чьи платежи не дошли до конечного получателя, приходится доказывать факт отсутствия долгов через суды.
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ха-ха-ха
мистер
Ты долбодятел.
Буша
Путинский Режим
Mikl
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Олег
Бийский Дед