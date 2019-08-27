Общество

сегодня, 12:16

«Городские кассы» накопили 76 млн рублей долга

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#банкротство #городские кассы
«Городские кассы» накопили 76 млн рублей долга

Организация по сбору коммунальных платежей признана банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом скандально известную в регионе организацию «Городская касса». Ларьки по приему коммунальных платежей работали в Липецкой области с начала 2010-х и завершили свою деятельность после визита воронежского ОМОНа: правоохранители установили, что владельцы бизнеса незаконно прокручивали деньги липчан и получали с этого прибыль.

Обанкротить «Городские кассы» удалось лишь со второй попытки. Процедура банкротства впервые была запущена в 2016 году, но тогда компания смогла выплатить все суммы кредиторам, и процесс закрыли. Сейчас этого не произошло. Суд в сентябре прошлого года принял иск «Промсервис-Регион». Компания доказала, что «Городские кассы» должны ей свыше 65 млн рублей. В дело о банкротстве включились и другие организации. В итоге сейчас общая сумма задолженности «Городских касс» превышает 76,7 млн рублей. Расплатиться с долгами организация не сможет, к такому выводу пришел временный управляющий. В его отчете указано, что восстановление платежеспособности должника невозможно, в собственности у «Городских касс» нет ничего. Есть деньги, но они изъяты следствием в ходе обыска. Уголовное дело в отношении собственников бизнеса с прошлой осени рассматривают в воронежском суде. 

Напомним, в конце марта 2015 года в рамках уголовного дела по незаконному обороту средств в офисах компании «Городская касса» были проведены обыски. По сообщению МВД России, владельцы компании создали схему по обналичиванию денег и заработали на этом более 100 миллионов рублей. Полиция сообщала, что теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей. Получаемые от граждан в счет оплаты «коммуналки» и иных зачислений наличные аккумулировались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.

24 марта 2015 года одномоментно закрылись сотни отделений ООО «Городская касса», и не только в Липецке и области, но и в других регионах страны. Недоступным стал сайт компании, а организации-партнеры, проводящие свои платежи через «Городские кассы», перестали получать отчеты о движении средств. Уже в первые дни блокировки компании ресурсоснабжающие организации попросили горожан отказаться от привычного способа оплаты счетов и перейти на другие, например, внесения денег через свои центры работы с клиентами, банки и «Почту России». А в прокуратуру до сих пор продолжают поступать обращения граждан, пострадавших от  мошеннических действий ООО «Городская касса», с  просьбой защитить их  права в споре с ресурсоснабжающей организацией. Липчанам, чьи платежи не дошли до конечного получателя, приходится доказывать факт отсутствия долгов через суды.

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#банкротство #городские кассы

Комментарии (10)

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альтернативная версия

3 минуты назад
А я слышал другую версию - что Городские Кассы работали нормально, всё было в порядке, но они не делились баблом с городской администрацией. Вот их и решили накрыть. Знатоки, внимание вопрос - это правда ?
ответить

ха-ха-ха

24 минуты назад
БЕЗ ВАС-ЖИЗНЬ ПЛОХА...
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мистер

26 минут назад
"Русский народ сегодня - это атомизированная толпа государственно ориентированных людей с почти полным отсутствием других элементов самоорганизации и самооценки"
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Ты долбодятел.

33 минуты назад
Олег, Лысый кассир с Грефом проделывали в Спербанке дела ещё похлеще.
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Буша

36 минут назад
Зачем второй раз нести деньги туда, где однажды обманули ?!
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Путинский Режим

44 минуты назад
Всегда был только воровским !, В последнее время воровать стало нечего, проворовался Путин , вот беда на двигается !,Ражданской войны бы не было!.
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Mikl

44 минуты назад
Ребята, а не много ли у нас просчетов в финансовой сфере? Городские кассы-жулики, микрофинансовые организации-жулики, обманутые дольщики. там тоже жулики с финансами, обманутые предпенсионеры. у них украли пенсию. Пора менять руководителей финансовых надзорных органов, а нам ставят новым руководителем бывшего работника финансовой организации, зачем? Чтоб прикрыть все эти финансовые криминальные дела?
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.

сегодня, 12:47
ОПК повезло нам тога с лохами,эх славное время было
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Олег

сегодня, 12:37
А куда смотрел липецкий ОМОН , пополам бабки делили.Гулевский с Королёвым превратили город в помойку.Надеюсь,на здравый ум Артамонова!
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Бийский Дед

сегодня, 12:30
Ну как вам правление)
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