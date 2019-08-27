Общество
сегодня, 12:10
Владимир Мазур получил наказание в рамках статьи Уголовного кодекса
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В Липецком областном суде прокомментировали приговор по делу о гибели годовалой девочки.
26 августа Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Липецка Владимиру Мазуру, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности годовалой дочери сожительницы (ч.1 ст.109 УК РФ), и краже. Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Мазура к заключению на 3,5 года в колонии строгого режима.
Как отметили в пресс-службе Липецкого областного суда, еще на стадии судебного следствия Владимир Мазур полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В его действиях не было умысла на причинение ребенку телесных повреждений и смерти. Также было доказано, что в момент несчастного случая Мазур не осознавал, что его действия могут привести к гибели ребенка.
Санкции статьи ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») подразумевают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В связи с этим суд не мог вынести наказание выше, указанный в статье в санкции.
В то же время кроме признания вины судом были учтены другие смягчающие вину Мазура обстоятельства.
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Как отметили в пресс-службе Липецкого областного суда, еще на стадии судебного следствия Владимир Мазур полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В его действиях не было умысла на причинение ребенку телесных повреждений и смерти. Также было доказано, что в момент несчастного случая Мазур не осознавал, что его действия могут привести к гибели ребенка.
Санкции статьи ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») подразумевают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В связи с этим суд не мог вынести наказание выше, указанный в статье в санкции.
В то же время кроме признания вины судом были учтены другие смягчающие вину Мазура обстоятельства.
5 1278
СТУДГОРОДОК, 26
И он
нквд
ох
если 109 ук,тогда