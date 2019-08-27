Общество

сегодня, 12:10

Владимир Мазур получил наказание в рамках статьи Уголовного кодекса

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#гибель ребенка
Владимир Мазур получил наказание в рамках статьи Уголовного кодекса

В Липецком областном суде прокомментировали приговор по делу о гибели годовалой девочки.

26 августа Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Липецка Владимиру Мазуру, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности годовалой дочери сожительницы (ч.1 ст.109 УК РФ), и краже. Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Мазура к заключению на 3,5 года в колонии строгого режима.

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Как отметили в пресс-службе Липецкого областного суда, еще на стадии судебного следствия Владимир Мазур полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В его действиях не было умысла на причинение ребенку телесных повреждений и смерти. Также было доказано, что в момент несчастного случая Мазур не осознавал, что его действия могут привести к гибели ребенка. 

Санкции статьи ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») подразумевают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В связи с этим суд не мог вынести наказание выше, указанный в статье в санкции.

В то же время кроме признания вины судом были учтены другие смягчающие вину Мазура обстоятельства. 

5 1278
#гибель ребенка

Комментарии (5)

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СТУДГОРОДОК, 26

35 минут назад
Если б борзой чепушила Толик признался в мировом и федеральном суде, что поколотил соседа- тыкал ему пальцами в глаза, бодался как козел, головой, щипал, душил, может и не согнуло бы сейчас раком. Толик 5 раз открывал дверь полиции за угрозы убийством соседу. Вина она гложет душу, это стресс! А стрессы- это рак!
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И он

48 минут назад
состоял в партии единая россия.
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нквд

52 минуты назад
А что это .за смягчающие объстоятельства ???
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ох

59 минут назад
какой хитрый музчина оказался.
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если 109 ук,тогда

сегодня, 12:35
Непонятно,откуда 3,5 года ?
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