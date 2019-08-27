100 мл водки вылилось в штраф в 100 000 рублей

Кафе оштрафовали за нарушение правил реализации спиртного.

Администрация кафе подала жалобу в липецкий областной суд на постановление Советского районного суда Липецка. Там предприятие оштрафовали на 100 000 рублей за нарушение правил реализации спиртного, по ч.3 ст.14.16 КоАП.



Нарушение было зафиксировано при продажи водки. Гостю кафе продали 100 мл водки «Царь» без вскрытия бутылки. Такое при работе кафе запрещено. Нарушение было подтверждено фотографиями, видеозаписью, кассовым чеком, показаниями покупателя и продавца.



- Компанией совершено правонарушение в сфере оборота алкогольной продукции и оно связано с ее фактической розничной реализацией для потребления на вынос, вопреки разрешенным условиям предоставления услуг общественного питания, то есть по своему характеру правонарушение является грубым, - решили в суде первой инстанции.



С этими выводами согласились и в областном суде. Жалобу кафе оставили без удовлетворения, штраф — без изменения.