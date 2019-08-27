Происшествия

сегодня, 09:14

«ВАЗ» сбил 62-летнюю велосипедистку

2 641
#Авария #ДТП
«ВАЗ» сбил 62-летнюю велосипедистку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 августа в Ельце на улице Свердлова 57-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Круизер»,  по предварительным сведениям,  нарушил очередность проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 30-летней женщины. В аварии пострадала женщина -водитель ее доставили в больницу и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

В Грязях на улице Орджоникидзе столкнулись автомобиль «Лада» под управлением 36-летнего водителя и трактор «Беларус» под управлением 53-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада», доставлялся в ГУЗ «Грязинская МРБ». По предварительным данным, водитель «Лады» осуществил обгон на пешеходном переходе. 

В Липецком районе на автодороге Орел-Тамбов 18-летний водитель «ВАЗ-21140» допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «ГАЗ-330232» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21140» , доставлялся в ГБЛМ-4 г. Липецка, после оказания помощи отпущен.  

В Лев-Тостовском районе на дороге Лев Толстой- Данков 42-летний водитель «ВАЗ- 21144» сбил 62-летнюю велосипедистку. Пострадавшая доставлялась в ГУЗ «Данковская» МРБ.

В Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин - Лев-Толстой 26-летний водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди  мопеда «WELS» под управлением 17-летнего водителя, в результате чего допустил с ним столкновение. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мопеда  «WELS», доставлена в ГУЗ «Чаплыгинская РБ», после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. 

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявили 1607 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1267 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   

2 641
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!

4 минуты назад
гость, точно инотазодрочеры повылезают!
ответить

гость

сегодня, 09:37
ща дебилокомментаторы налетят
ответить

Еще в рубрике

«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками
#авария #ДТП
6
«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

37 минут назад

Происшествия
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку
#авария #ДТП
3
«Восьмерка» влетела в автобусную остановку

сегодня, 09:33

Происшествия
Помощь украинцам обошлась жителю Липецкой области в 17'000 рублей
#фиктивная регистрация
3
Помощь украинцам обошлась жителю Липецкой области в 17'000 рублей

сегодня, 09:26

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида
#грабеж
5
Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида

сегодня, 08:31

Происшествия
4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки
#балкон #дети #падение
22
4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки

вчера, 17:56

Происшествия
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений
#суд
4
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений

вчера, 16:57

Происшествия