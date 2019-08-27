«ВАЗ» сбил 62-летнюю велосипедистку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 августа в Ельце на улице Свердлова 57-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Круизер», по предварительным сведениям, нарушил очередность проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 30-летней женщины. В аварии пострадала женщина -водитель ее доставили в больницу и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.



В Грязях на улице Орджоникидзе столкнулись автомобиль «Лада» под управлением 36-летнего водителя и трактор «Беларус» под управлением 53-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада», доставлялся в ГУЗ «Грязинская МРБ». По предварительным данным, водитель «Лады» осуществил обгон на пешеходном переходе.



В Липецком районе на автодороге Орел-Тамбов 18-летний водитель «ВАЗ-21140» допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «ГАЗ-330232» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21140» , доставлялся в ГБЛМ-4 г. Липецка, после оказания помощи отпущен.



В Лев-Тостовском районе на дороге Лев Толстой- Данков 42-летний водитель «ВАЗ- 21144» сбил 62-летнюю велосипедистку. Пострадавшая доставлялась в ГУЗ «Данковская» МРБ.



В Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин - Лев-Толстой 26-летний водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда «WELS» под управлением 17-летнего водителя, в результате чего допустил с ним столкновение. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мопеда «WELS», доставлена в ГУЗ «Чаплыгинская РБ», после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1607 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1267 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.



