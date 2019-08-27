Сотни липчан посетили 4G-кинотеатр Tele2 на Городище

Все желающие смогут посмотреть любимый фильм под открытым небом!

В минувшую пятницу в Липецке на территории Городища состоялся запуск летнего 4G-кинотеатра Tele2.

Несмотря на то, что показ первого фильма начался в 17.00, многие места уже были заняты заранее. Посмотреть кино на свежем воздухе приходили семьями. Больше всего яркое оформление площадки привлекло молодежь. Всего за три дня работы онлайн-кинотеатра фильмы пришли посмотреть несколько сотен липчан. И это не предел. Ведь летний кинотеатр будет работать до восьмого сентября.

По первое сентября сеансы каждый день будут начинаться с 15.00 или 16.00, а со второго по седьмое сентября – с 19.00 за исключением пятницы – в этот день первый фильм начнется в 17.00.

Каждый день жители и гости города смогут не только погрузиться в атмосферу лучших и популярных фильмов, но и оценить качество услуг оператора связи. Ведь трансляция благодаря сети 4G от Tele2.





Оператор постарался предусмотреть все и организовал на площадке более 100 комфортных посадочных мест, часть из которых расположились под навесом на случай дождливой погоды. Кроме того, всем посетителям на время работы кинотеатра мягкие сидения и пледы будут доступны абсолютно бесплатно. Ещё есть бонусы, правда, только для абонентов Tele2 – бесплатный попкорн и скидки от партнеров операторов на еду и напитки в рамках программы лояльности «Больше». Всеми этими предложениями можно воспользоваться на территории 4G-кинотеатра.

- Tele2 поддерживает активный образ жизни и интересы своих абонентов. Мы привыкли смотреть на вещи под другим углом, и уходящее лето – это не повод для грусти,- отметил на открытии онлайн-кинотеатра коммерческий директор липецкого филиала Tele2 Роман Калугин. Поэтому мы подготовили для горожан комфортную площадку, бонусы от наших партнеров и более 30 лучших фильмов. Каждый желающий может провести свободное время на свежем воздухе и зарядиться яркими впечатлениями в хорошей компании. К тому же липчане могут лично убедиться, что просмотр фильмов онлайн в HD-качестве возможен в любом месте и в любое время благодаря нашему быстрому 4G.

Кстати о фильмах. Оператор подготовил для зрителей комедии, боевики, триллеры, мелодрамы. А главной особенностью кинотеатра под открытым небом станет показ короткометражек из конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля уличного кино. 8 сентября липчане смогут увидеть лучшие работы молодых российских режиссёров и проголосовать за понравившуюся картину.





К слову, в этом году кинофестиваль при поддержке Tele2 проходит в 23 городах России. Итоги народного голосования будут подведены уже в сентябре. Режиссёр лучшей короткометражки станет обладателем финансового приза в размере 1,5 миллионов рублей на создание полнометражного фильма. Тем самым организаторы фестиваля и Tele2 планируют поддержать нестандартный взгляд на киноискусство и молодой талант.

Подробнее с репертуаром на все оставшиеся дни работы кинотеатра под открытым небом можете ознакомиться на сайте https://kino.tele2.ru/lipetsk.





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