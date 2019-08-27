Игорь Артамонов: «Липецк долгие годы был в небрежном виде, и эту ситуацию надо менять»

Врио главы администрации области Игорь Артамонов, идя на выборы, держит в уме свою главную цель, о которой он заговорил еще осенью прошлого года: вывести регион в ТОП-3 ведущих субъектов Федерации. Такая задача предполагает солидные финансовые вложения, часть которых — федеральные средства.

Глава региона не скрывает, что обязательные вещи (зарплаты бюджетникам, медицина, дошкольное и школьное образование) будут финансироваться из областного и местных бюджетов, а «вишенки на тортах», как бы необязательные, но важные для людей, касающиеся качества жизни, — за счет госказны. Вот лишь некоторые из проектов, которые Игорь Артамонов желает реализовать за счет привлеченных в регион средств.



«Катящиеся камни»



Липецку остро не хватает плоскостных спортплощадок, спортивных залов, искусственного льда, бассейнов. Так, если в целом по РФ обеспеченность населения водными дорожками составляет 12% (с учетом «богатых» на бассейны городов-миллионников), то в Липецке - всего 9%. Чтобы «догнать страну», Липецку нужно еще два бассейна. И один из них должен появиться в парке «Молодежный».



Многофункциональный спортивный комплекс «Катящиеся камни» оказался неподъемным для прежней администрации региона. Чтобы не получить «памятник из бетона», Игорь Артамонов разбил реализацию этого мега-проекта на этапы. Первый из них предполагает появление трех объектов: 50-метрового олимпийского бассейна с ледовой ареной, крытого футбольного манежа и многофункционального зала для занятий игровыми видами спорта (волейболом, баскетболом, гандболом) и единоборствами. Этот проект, что важно, уже получил одобрение и поддержку президента РФ Владимира Путина, и администрация области запланировала 600 млн рублей на строительство одного из «камней» — крытого футбольного манежа размером 110 на 70 метров с трибунами на 300 мест.



Экология



В Липецке станция аэрации заработала в 1967 году. В октябре 2007-го она стала муниципальным унитарным предприятием «Липецкая станция аэрации». За прошедшее время оборудование липецких очистных сооружений, перерабатывающее в сутки более 240 кубометров бытовых и промышленных сточных вод, морально и физически устарело. Ситуацию существенно поправила модернизация предприятия на кредит Европейского банка реконструкции и развития, но в «ЛиСе» осталась нерешенной проблема утилизации илового остатка, образующегося в процессе очистки сточных вод.



Технологии «ЛиСы» не дают возможности утилизировать этот самый ил (за год предприятие нарабатывает 70 тысяч тонн дурнопахнущих отходов, на территории станции аэрации их накопилось более 300 тысяч тонн). Игорь Артамонов отправил заявку региона в Кабмин на участие Липецка в нацпроекте «Чистый воздух». Если заявка будет одобрена, то строительство нового комплекса очистных сооружений на предприятии может начаться после ряда обязательных экспертных процедур в 2021 году.



Многофункциональный культурно-концертный комплекс



О необходимости Липецку иметь свой современный культурно-концертный комплекс говорят последние двадцать лет. Предполагалось, что он появится там, где сейчас обустроили общественное пространство «Городище». Были разговоры о том, что его возведут на месте нынешнего ГДМ «Октябрь». Планировалось, что такой комплекс появится на Зеленом острове на против центрального пляжа. Но дальше разговоров дело не пошло. Между тем одной из причин оттока молодежи из Липецка является именно отсутствие площадки, которая была бы интересна и меломанам, и любителям «умного кино», и интеллектуалам, и «кавээнщикам». Ни Городище, ни концертный зал «Унион» имени Тихона Хренникова такому месту не замена. Липецку нужен свой инновационный культурный комплекс. Игорь Артамонов проинформировал об этом главу государства. «Оставаясь единственным регионом Центральной России, не имеющим современного многофункционального культурно-концертного комплекса, жители нашего региона ограничены в возможности стать зрителями и участниками крупномасштабных и культурных проектов», - написал врио губернатора Владимиру Путину.



«Безопасный город»



Все, что связано с безопасностью человека на улице, стало одним из основных приоритетов Игоря Артамонова. В Липецке такую безопасность во многом обеспечивают камеры видеонаблюдения. Так называемый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» установлен в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Липецка». В настоящее время этот комплекс позволяет в режиме онлайн отслеживать происходящее в общественных местах Липецка с помощью 108 камер уличного наблюдения. Также безопасность на улицах Липецка обеспечивают 25 «глаз» «Липтюба» и 960 — частных провайдеров. Однако таких мер борьбы с хулиганством и вандализмом мало. Игорь Артамонов поставил задачу оборудовать средствами уличного наблюдения и «тревожными кнопками» максимально возможное количество общественных пространств. До конца года планируется закупить еще 50 камер, а в следующем году - еще 100.



Еще одна задача — искоренение автохамства. Если это удается другим городам, то получится и в Липецке. Полицейские ждут сообщений горожан о припаркованных на газонах, тротуарах и остановках общественного транспорта автомобилях, владельцев которых будут наказывать рублем (в помощь автоинспекторам за бюджетные средства приобретены несколько эвакуаторов). Штраф от 500 рублей искореняет привычку бросать машину где попало. Практика показывает и другое: для изменения менталитета необходимо время. Как минимум при избавлении должности Игоря Артамонова от приставки «врио» у него будет пять лет, а этого срока вполне хватит, чтобы сделать Липецк безопасным городом.



Итак, подытожим. На строительство культурно-концертного комплекса Липецку нужно 1,8 млрд рублей. На избавление горожан от неприятного запаха МУП «ЛиСА», а территории станции аэрации — от 300 тысяч тонн илового осадка, необходимо по оценкам экологов 1 млрд рублей. На первый этап строительства «Катящихся камней» в парке Молодежный требуются 1,3 млрд рублей. Но чтобы попасть в планы федерального финансирования, чтобы сделать Липецк лучше, глава региона должен быть поддержан избирателями. Руководство страны сегодня оценивает губернаторов не только по их отчетам, но и по активности населения. Кремль уже сообщил властям регионов, что бюджетное финансирование их «хотелок» прямо зависит от поддержки общественностью глав субъектов. Следовательно, чтобы Липецк получил бюджетные миллиарды, горожанам необходимо просто прийти на выборы.



«Если в Липецке живет 510 тысяч человек, а в области в целом - чуть больше миллиона ста тысяч, значит, я должен посвящать Липецку половину своего времени. Меня абсолютно не устраивает существующее положение дел. Из встреч с горожанами и сообщений на мою страничку в соцсетях и на сайт областной администрации я делаю вывод, что и людей не устраивают те социальные стандарты, которые за долгие годы сложились в городе. Липчане должны получать в социальном плане не меньше жителей райцентров» — говорит Игорь Артамонов.



«Голосуй, а то проиграешь!» Этот старый лозунг сегодня снова в ходу. Есть те, кто призывает «сушить явку», чтобы не дать пройти «московскому варягу». Но если явка будет мала, то у федеральной власти появится обоснованное сомнение в легитимности любого главы региона. Поэтому 8 сентября у липчан появится редкая возможность показать федеральному центру, что за Игорем Артамоновым стоит полмиллиона горожан. Имея такую поддержку, главе региона будет проще ставить перед федеральным центром любые вопросы, требующие финансирования назревших городских проблем.



Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы администрации Липецкой области Артамонова Игоря Георгиевича.

