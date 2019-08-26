Общество

сегодня, 19:32

За неоплаченный штраф в 1 тысячу рублей жителя Чаплыгина приговорили к обязательным работам

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#Обязательные работы #штраф #приставы
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За неоплаченный штраф в 1 тысячу рублей жителя Чаплыгина приговорили к обязательным работам

Двойного штрафа государству показалось уже мало.

20 часов обязательных работ получил по суду житель Чаплыгина за то, что… своевременно не оплатил административный штраф.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, все началось с того, что мужчине за совершение административного правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в 1 000 рублей. Чаплыгинец штраф не оплатил, в связи с чем его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает, к примеру, увеличение первоначальной суммы штрафа в два раза. Так же по указанной статье может быть применен арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка из всего этого выбрал обязательные работы.

- Данный вид наказания заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, - уточнили в УФССП.

В ведомстве добавили, что за 7 месяцев текущего года управлением ФССП России по Липецкой области окончено 922 исполнительных производства на основании постановления судьи о назначении обязательных работ.

Фото www.vluki.ru


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#Обязательные работы #штраф #приставы
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Комментарии (5)

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Путин

32 минуты назад
П. И. Д. О. Р !.
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Ничего не платите!

33 минуты назад
Проклятым путирастам , проклятому Путину !. Все равно Путин все украдет !, Путин вор !.
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N660OC

50 минут назад
Кстати, три года назад, я тоже своевременно не оплатил административный штраф, когда перешёл дорогу в неположенном месте, мне тогда, как я помню, 500 рублей выписали, но я их так до сих пор не оплатил. И что-то меня никто за это не судил, да и к обязательным работам не приговорил. Повезло мне, наверное, как я думаю, а этому мужичку -- нет!
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это

сегодня, 20:00
точно!
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Гость

сегодня, 19:52
Это вам не миллиарды воровать , здесь дело серьезное .
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