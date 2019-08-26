За неоплаченный штраф в 1 тысячу рублей жителя Чаплыгина приговорили к обязательным работам

Двойного штрафа государству показалось уже мало.

20 часов обязательных работ получил по суду житель Чаплыгина за то, что… своевременно не оплатил административный штраф.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, все началось с того, что мужчине за совершение административного правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в 1 000 рублей. Чаплыгинец штраф не оплатил, в связи с чем его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает, к примеру, увеличение первоначальной суммы штрафа в два раза. Так же по указанной статье может быть применен арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка из всего этого выбрал обязательные работы.

- Данный вид наказания заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, - уточнили в УФССП.

В ведомстве добавили, что за 7 месяцев текущего года управлением ФССП России по Липецкой области окончено 922 исполнительных производства на основании постановления судьи о назначении обязательных работ.



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