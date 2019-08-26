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41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: удивительный багаж, таран и дом для полицейских

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: удивительный багаж, таран и дом для полицейских

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 26 августа.

Ельчан удивил автомобиль с вооруженным человеком в багажнике. Комментаторы предположили, что это пранк. Также ельчане написали, что это так играют в страйкбол, едут на выборы и в "соседнее село на дискотеку".

В Липецке автобус врезался в три припаркованные машины. По некоторым данным, водителю автобуса стало плохо, у него случился сердечный приступ. До столкновения со стоящими машинами он на повороте задел еще две.

Тем временем в Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже. Этот ведомственный дом был заложен еще в 2013 году еще при начальнике УМВД РФ по Липецкой области Юрии Декасове. Из-за недоразумений с подрядчиком здание стало долгостроем, но в этом году благодаря активной помощи администрации области объект завершили. И сегодня в торжественной обстановке исполняющий обязанности главы регионального полицейского ведомства Александр Мельниченко и вице-губернатор Илья Тузов перерезали красную ленточку на входе в новостройку и вручили очередникам несколько комплектов ключей.

Октябрьский районный суд Липецка признал 26-летнего Владимира Мазура виновным в причинении смерти по неосторожности. Закопавший на кладбище домашних животных погибшую девочку липчанин получил 3,5 года колонии. 4 октября 2018 года Мазур находился в квартире своей гражданской жены. Взял на руки ребенка и пошел в ванную комнату. Там он поскользнулся и выронил ребенка. Девочка получила травы несовместимые с жизнью.



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#вечёрка

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