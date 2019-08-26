Общество

37 минут назад

В Левобережье приостановлено движение трамвая № 5

3 255
#трамвай
В Левобережье приостановлено движение трамвая № 5

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в районе площади Металлургов  с 16:00 26 августа до окончания работ  приостановлена работа  трамвайного маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000».

На период ремонта улицы вводится временный автобусный  маршрут «Стан 2000 – пл. Металлургов». После завершения ремонтных работ движение транспорта общего пользования будет восстановлено.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

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#трамвай

Комментарии (3)

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Александр Баранов

13 минут назад
кокс, там провал грунта под рельсами, просто почему-то в новости не написали.
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кокс

25 минут назад
у нас реально больные на голову люди работают ??? на маршруте №5 с 16-ти до 19 час максимальный часовой пассажира поток не ужели нельзя это делать например с 21 00 или вообще ночью проводить такие работы??????? почему как нарошно как час пик так ремонт на каких то участках трамвайных рельс ???? безобразие некомпетентность
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Правосудие

33 минуты назад
Ты где? Что в городе творится? Это уже конец света?
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