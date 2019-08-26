В Левобережье приостановлено движение трамвая № 5

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в районе площади Металлургов с 16:00 26 августа до окончания работ приостановлена работа трамвайного маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000».

На период ремонта улицы вводится временный автобусный маршрут «Стан 2000 – пл. Металлургов». После завершения ремонтных работ движение транспорта общего пользования будет восстановлено.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



