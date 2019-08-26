Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений

Двое жителей города Липецка предстанут перед судом за совершение ряда преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Липецка, один из которых является несовершеннолетним. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159.3 УК РФ.



Следствием установлено, что обвиняемые, действуя группой лиц, в ходе ссоры с потерпевшим, причинил последнему телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.



После чего, несовершеннолетний обвиняемый, действую из корыстных побуждений с целью личной наживы и материального обогащения, похитил сотовый телефон потерпевшего и осуществил перевод (списание) денежных средств с банковской карты последнего.



Второй обвиняемый, незаконно завладев двумя банковскими картами потерпевшего, похитил денежные средства, находящиеся на балансе банковских счетов, с использованием электронных средств платежа, тем самым совершив мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину.



Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

