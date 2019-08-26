Радиационный фон в Липецкой области – в абсолютной норме

Превышений радиации в августе не было

Украинские СМИ, конечно, не самый надежный источник информации, но именно с подачи некоторых информканалов незалэжной в данный момент в социальных сетях разгоняется информация о распространении радиации чуть ли не на половину земного шара из-за взрыва российской ракеты во время испытаний на полигоне под Архангельском, произошедшей в начале августе этого года.



«Огромное облако радиации накрыло всю центральную Россию, включая Москву, а также Казахстан и центральноазиатские страны. За последние несколько дней область распространения радиации раскинулась от Украины на Западе до Китая на востоке. На юге она дотянулась аж до Аравийского моря и Индийского океана», сообщает 24-й канал ТВ Украины, который охотно цитируют в социальных сетях начинающие паниковать российские пользователи.



Ссылаются украинские журналисты на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, который опубликовал в Твиттере интерактивную карту распространения радиации. Некое «живое» облако движется, действительно, по всей центральной России, и полностью накрывает Липецкую область. Но какой радиационный фон – не уточняется.



Как сообщили GOROD48 в липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в августе в Липецкой области ни разу не было зафиксировано какого-либо превышения радиационного фона.



- Весь август и последние три дня радиационный фон в Липецке и по всей области не превышет 10-12 микрорентген в час, что является обычным природным радиационным фоном для нашего региона. Бить тревогу нужно, когда радиация превышает 30 микрорентген в час, - сообщили в липецком гидрометеоцентре.



К слову, на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области также указано, что радиация, к примеру, сегодня, составляет в Липецкой области 10 микрорентген в час (0,1 мкЗв) при максимально допустимом 30 микрорентген в час или 0,3 микрозиверт.



Независимый эколог Олег Бурков специально для GOROD48 произвел пятикратные замеры радиации дозиметром "Бэлла", прибором прошедшим недавно поверку, который показывал радиацию в Липецке от 7 до 13 микрорентген в час.



Фото: itd1.mycdn.me





