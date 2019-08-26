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Радиационный фон в Липецкой области – в абсолютной норме

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#радиация #
Радиационный фон в Липецкой области – в абсолютной норме

Превышений радиации в августе не было

Украинские СМИ, конечно, не самый надежный источник информации, но именно с подачи некоторых информканалов незалэжной в данный момент в социальных сетях разгоняется информация о распространении радиации чуть ли не на половину земного шара из-за взрыва российской ракеты во время испытаний на полигоне под Архангельском, произошедшей в начале августе этого года. 

«Огромное облако радиации накрыло всю центральную Россию, включая Москву, а также Казахстан и центральноазиатские страны. За последние несколько дней область распространения радиации раскинулась от Украины на Западе до Китая на востоке. На юге она дотянулась аж до Аравийского моря и Индийского океана», сообщает 24-й канал ТВ Украины, который охотно цитируют в социальных сетях начинающие паниковать российские пользователи.

Ссылаются украинские журналисты на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, который опубликовал в Твиттере интерактивную карту распространения радиации. Некое «живое» облако движется, действительно, по всей центральной России, и полностью накрывает Липецкую область. Но какой радиационный фон – не уточняется. 

Как сообщили GOROD48 в липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в августе в Липецкой области ни разу не было зафиксировано какого-либо превышения радиационного фона. 

-  Весь август и последние три дня радиационный фон в Липецке и по всей области не превышет 10-12 микрорентген в час, что является обычным  природным радиационным фоном для нашего региона.  Бить тревогу нужно, когда радиация превышает 30 микрорентген в час, -  сообщили в липецком гидрометеоцентре.

К слову, на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области также указано, что радиация, к примеру, сегодня, составляет в Липецкой области 10 микрорентген в час (0,1 мкЗв) при максимально допустимом 30 микрорентген в час или 0,3 микрозиверт. 

Независимый эколог Олег Бурков специально для GOROD48 произвел пятикратные замеры радиации дозиметром "Бэлла", прибором прошедшим недавно поверку, который показывал радиацию в Липецке от 7 до 13 микрорентген в час. 
 
Фото: itd1.mycdn.me
 

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#радиация #

Комментарии (7)

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полудурок

1 минуту назад
Следите за начальством- они могут больше знать, если побежали, значит все.
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рентген? зиверт!

39 минут назад
fed, при чем тут где я и северодвинск? росгидромет говорит о "прохождении облака" (правда не ясно, насколько далеко оно "прошло"), в тутошней заметке намекается, что всё это выдумки хохлосми.
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чушь.собачья

44 минуты назад
Люблю Город48, тебя колбасит от этого? или дополнительно принимаешь еще чего?
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fed

46 минут назад
рентген? зиверт!, где ты а где северодвинск
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Люблю Город48

49 минут назад
Зато электромагнитный фон запредельный! За последние 50 лет электромагнитный смог на Земле увеличился в 50 000 000 раз! Мобильники, вышки, радары, спутники, сплошные провода
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Конечно!

53 минуты назад
Так же, как и в 1986 году, после взрыва Чернобыля! Слуги народа же не могут врать народу!
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рентген? зиверт!

55 минут назад
Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки.interfax.ru/russia/673950
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