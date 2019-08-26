Юрий Алтухов: «Очень важно, в какие руки они попадут»

Председатель облизбиркома проинспектировал печать бюллетеней по выборам главы региона.

В липецкой типографии будут напечатаны 929 550 бюллетеней по выборам главы региона. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.Юрий Алтухов показал, по его словам, святая святых российской демократии - типографию, в которой печатают избирательные бюллетени. Мол, когда он пригласил в нее иностранных наблюдателей, они были в шоке. То есть, по мысли главы облизиркома, открытая печать бумажек, на которые позже будут поставлены печати и штампы участковых избирательных комиссий, - это верх демократического процесса, не присущий странам Запада. «Там все давно сгнило. Там штаны люди носят по десять лет», - так отозвался о западных странах одетый с иголочки глава липецкого облизбиркома.65% бюллетеней будут обычными, остальные - меньше по размеру. Их используют на участках с КОИБами - комплексами обработки избирательных бюллетеней. В них - пять фамилий кандидатов. Первый - выдвиженец «Единой России» врио губернатора Игорь Артамонов, последний - Сергей Токарев от КПРФ.- Очень важно. В какие руки они попадут, - заметил Юрий Алтухов, опираясь на огромную груду только что напечатанных бюллетеней.В защищенности этих ценных бумаг председатель облизбиркома уверен - они защищены двумя разными способами, что делает их, по мнению чиновника, недоступными для врагов нашей суверенной демократии.