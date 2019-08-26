Общество

19 минут назад

Юрий Алтухов: «Очень важно, в какие руки они попадут»

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#выборы
Юрий Алтухов: «Очень важно, в какие руки они попадут»

Председатель облизбиркома проинспектировал печать бюллетеней по выборам главы региона.

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В липецкой типографии будут напечатаны 929 550 бюллетеней по выборам главы региона. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.

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Юрий Алтухов показал, по его словам, святая святых российской демократии - типографию, в которой печатают избирательные бюллетени. Мол, когда он пригласил в нее иностранных наблюдателей, они были в шоке. То есть, по мысли главы облизиркома, открытая печать бумажек, на которые позже будут поставлены печати и штампы участковых избирательных комиссий, - это верх демократического процесса, не присущий странам Запада. «Там все давно сгнило. Там штаны люди носят по десять лет», - так отозвался о западных странах одетый с иголочки глава липецкого облизбиркома.

65% бюллетеней будут обычными, остальные - меньше по размеру. Их используют на участках с КОИБами - комплексами обработки избирательных бюллетеней. В них - пять фамилий кандидатов. Первый - выдвиженец «Единой России» врио губернатора Игорь Артамонов, последний - Сергей Токарев от КПРФ.

- Очень важно. В какие руки они попадут, - заметил Юрий Алтухов, опираясь на огромную груду только что напечатанных бюллетеней.

В защищенности этих ценных бумаг председатель облизбиркома уверен - они защищены двумя разными способами, что делает их, по мнению чиновника, недоступными для врагов нашей суверенной демократии.
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#выборы

Комментарии (4)

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Авдотья

6 секунд назад
Алтушок тоже сбил мотоциклиста. Забыли? Кажись, тот стал инвалидом. Интересно, сколько ему отвалил алтушок? Ну и сын бывшего губера Королева задавил насмерть женщину!
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умом тронулся Юрок

9 секунд назад
Там все давно сгнило. Там штаны люди носят по десять лет----вероятно , штаны в магазинах секонд-хенд , из Антарктиды к нам привозят !
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ВНИМАНИЕ

3 минуты назад
Последним в Бюллетене указан человек совершивший ДТП со смертельным исходом. Вы всё ещё хотите сделать его губернатором?
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очевидно

8 минут назад
Если слабоумных лишить избирательных прав, то партия голубых едерасов не пройдет!
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